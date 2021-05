Über 60 Prozent der impfbaren Bevölkerung Niederösterreichs haben eine Impfung erhalten oder haben ihren persönlichen Impftermin

Ab Freitag 10 Uhr Terminbuchung für Personen ab dem 30. Lebensjahr

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit der Buchung von über 78.000 Terminen seit Mittwochfrüh steigt die Impfbereitschaft in Niederösterreich immer weiter an. Die gebuchten Termine für den Erststich der Bevölkerungsgruppe zwischen 40 und 50 werden von Mitte Mai bis Mitte Juni stattfinden. „Damit haben bereits über 60 Prozent der impfbaren Bevölkerung Niederösterreichs mit dem heutigen Tag entweder schon eine Impfung erhalten oder haben ihren persönlichen Impftermin und damit die Perspektive auf die Immunisierung in wenigen Wochen“ so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.

Am Freitag ab 10 Uhr wird die Terminbuchung auch für Personen ab dem 30. Lebensjahr freigegeben. Es stehen für diese Altersgruppe knapp 200.000 Termine in allen 20 NÖ Landesimpfzentren sowie in über 100 Ordinationen bereit. Geimpft wird mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer, das nun in den nächsten Wochen gesichert zur Verfügung steht. Die Lieferzusagen des Bundes wurden dafür mehrfach bestätigt.

