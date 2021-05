SPÖ-Herr: „Brauchen klaren Fahrplan und Maßnahmen beim Klimaschutz“

SPÖ-Umweltsprecherin unterstützt Unternehmen-Appell nach einem klima- und naturverträglichen Weg aus der Corona-Krise

Wien (OTS/SK) - Angesichts der heutigen Pressekonferenz von 245 Unternehmen und ihren Forderungen nach einem „Green Deal“ für Österreich, fordert SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr die Regierung auf, diesen Appell ernst zu nehmen: „Mittlerweile muss allen klar sein, dass die Klimakrise nichts Abstraktes ist, sondern zu mehr Waldbränden, Naturkatastrophen, schlechteren Ernten, also direkten existenziellen Nöten führt“, so die Abgeordnete. Sie kritisiert die Regierung scharf: „Für 2021 fehlen nach wie vor gesetzlich definierte Klimaziele denn das Klimaschutzgesetz ist mit Ende 2020 ersatzlos ausgelaufen!“ Die CO2-Neutralität bis 2040 sei jedoch alternativlos und Maßnahmen dafür müssen rasch und effizient umgesetzt werden. Herr fordert daher: „Wir brauchen sofort einen Plan zur Umsetzung der Klimaziele, der sozial gerecht ausgestaltet ist und der Zielvorgabe der 'Just Transition' also einem gerechten Übergang gerecht wird.“ ****

Umso erfreulicher ist es für die Abgeordnete, dass jetzt auch auf Initiative von GLOBAL 2000 und WWF, Unternehmen mehr Bewegung einfordern. Angesichts der Corona-, Wirtschafts- und Klimakrise brauche es mutige Schritte und Investitionen, um die drängenden Probleme unserer Zeit lösen zu können. Die Umweltsprecherin betont vor allem die Wichtigkeit von Klima- und Naturschutz-Investitionen, um so neue Jobs zu schaffen und die Wirtschaft nachhaltig umbauen zu können. Herr verweist in Zusammenhang auch auf die Forderungen der SPÖ nach einem Transformationsfonds, einer Arbeitsstiftung zur Re-Qualifizierung auf Berufe im Umwelt- und Klimaschutzbereich sowie eine Arbeitsplatzgarantie und unterstreicht: „Gute Klimapolitik ist auch immer gute Sozial- und Arbeitsmarktpolitik!“ Abschließend hofft die Umweltsprecherin, dass die Regierung endlich auf die Appelle hört und so nachhaltige, klima- und naturverträgliche Wege aus der Krise gefunden werden können. (Schluss) sc/sr/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/