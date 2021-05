„Vera“ mit Peter Schröcksnadel und Maria Happel

Am 7. Mai um 21.20 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - ÖSV-Präsident und Burgschauspielerin im Gespräch mit Vera Russwurm – am Freitag, dem 7. Mai 2021, sind Peter Schröcksnadel und die Romy-nominierte Maria Happel um 21.20 Uhr in ORF 2 zu Gast in einer neuen Ausgabe von „Vera“.

Die Gäste von „Vera“ am 7. Mai in ORF 2

Peter Schröcksnadel, der im Laufe von 31 Jahren zum mächtigsten und erfolgreichsten Manager eines österreichischen Sportverbandes aufgestiegen ist, wird im Juni sein Amt einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin übergeben und im Juli entspannt seinen 80. Geburtstag feiern.

Burgschauspielerin Maria Happel ist seit mehr als zehn Jahren in „Soko Donau“ als Gerichtsmedizinerin zu sehen, heuer für eine Romy als „Beliebteste Schauspielerin“ nominiert und leitet seit vorigem Jahr auch das Max Reinhardt Seminar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at