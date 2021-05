Debüt für Vitus Wieser bei „Was gibt es Neues?“ am 7. Mai in ORF 1

Außerdem mit Maurer, Straßer, Schreiner und Gernot

Wien (OTS) - Zum „Welt-Zugvogel-Tag“ begrüßt Oliver Baier in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 7. Mai 2021, um 22.55 Uhr in ORF 1 erstmals den Schauspieler und Kabarettisten Vitus Wieser, der von seinem breiten Oeuvre zwischen Statist bei Tarantino und Hauptrolle bei Tom Turbo erzählt. Das führt zu einem viel belachten Einstand beim übrigen Rateteam bestehend aus Thomas Maurer, Katharina Straßer, Clemens Maria Schreiner und Viktor Gernot. Thematisch passt anscheinend auch der Begriff „Nachtigallenzug“ zum Sendungsmotto. Das Duo „Flüsterzweieck“ fragt schließlich ganz fachspezifisch, was man früher in bestimmten Berufsgruppen unter einem „Farkas“ verstand.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at