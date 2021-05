NEOS: Mehr Kooperation in der Impfstoffproduktion statt Freigabe der Patente

Gerald Loacker: „Patentschutz ist die Voraussetzung dafür, dass weiter in Innovation investiert wird.“

Wien (OTS) - „Die Geschwindigkeit, mit der die Corona-Impfungen entwickelt wurden, ist eine Errungenschaft der Wissenschaft und der Innovation. Patentschutz ist die Voraussetzung dafür, dass Investitionen auch in Zukunft in Innovation fließen“, kommentiert NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker die laufende Diskussion um den Patentschutz der Corona-Impfstoffe.



Eine Freigabe der Patente würde das Problem nicht lösen, so Loacker. Stattdessen sollte mehr Kooperation bei der Produktion stattfinden. „Was wir brauchen, sind mehr Dosen der bestehenden Impfstoffe. Die EU-Kommission sucht schon jetzt nach Unternehmen, die die Produktion unterstützen können. Eine Freigabe der Patente führt nicht automatisch zu mehr Impfstoffproduktion. Mehr als 100 Unternehmen haben an der Impfstoffentwicklung gearbeitet, nur wenige waren erfolgreich.“

Wenn sich das Risiko der Produktentwicklung nicht rechnen kann, weil der Patentschutz fehlt, bestehe die Gefahr, dass bei der nächsten Pandemie kein Unternehmen mehr in Impfstoffentwicklung investiert, warnt Loacker.





