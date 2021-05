Wiener Lokalbahnen starten Kundenservice-Chatbot Bahnuela

Neues Online-Kundenservice der Wiener Lokalbahnen: Chatbot Bahnuela beantwortet rund um die Uhr Kundenservice-Fragen

Wien (OTS) - Chatbot Bahnuela unterstützt die Wiener Lokalbahnen ab sofort im digitalen Kundenservice. Die virtuelle „Kundenservice-Mitarbeiterin“ steht KundInnen und Fahrgästen auf der neu gestalteten Website www.wlb.at rund um die Uhr zur Verfügung und liefert schnell Informationen, etwa rund um die Badner Bahn. Sie beantwortet Fragen zu den Themenschwerpunkten Fahrplan, Tickets und Services und überzeugt mit einfacher Bedienung. „Gilt meine Jahreskarte für Wien auch bis zur SCS?“, „wo kann ich mir einen Fahrschein für die Badner Bahn kaufen?“ oder „kann ich in der Badner Bahn ein Fahrrad mitnehmen?“ sind häufig gestellte Fragen im Kundenservice der Wiener Lokalbahnen, die nun auch von Chatbot Bahnuela beantwortet werden können. Auch bei Fragen nach verlorenen Gegenständen hilft Bahnuela weiter.

Fahrgäste können einerseits frei formulierte Fragen stellen und Stichwörter abfragen, andererseits gibt es eine klassische Informationsschiene, in denen Informationen zu verschiedenen Themenblöcken angeboten werden. Chatbot Bahnuela lernt in ihrer neuen Aufgabe mit jeder Anfrage dazu, um ihr Themenspektrum laufend zu erweitern und die Antworten immer weiter zu verbessern.

Das neue digitale Service ist ein zusätzliches Informations- und Serviceangebot für Fahrgäste und KundInnen, etwa außerhalb der Erreichbarkeitszeiten des Kundenservice, am Wochenende oder an Feiertagen. Für persönliche Betreuung im Kundenservice der Wiener Lokalbahnen ist weiterhin gesorgt: Die Kundenservice-MitarbeiterInnen sind unter der Telefonnummer (01) 90 444 von Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr erreichbar. Persönliche Betreuung gibt es weiter an den Kassen der Endstellen der Badner Bahn in Wien und am Josefsplatz in Baden.

