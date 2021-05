Valentin/Steinhart zu Parkpickerl: Trendwende bei Parkraumbewirtschaftung

Einheitliches Parkpickerl bringt freie Parkplätze für die Wienerinnen und Wiener und schützt das Klima

Wien (OTS/SPW-K) - Die Stadt Wien hat den Startschuss für eine einheitliche Parkraumbewirtschaftung gegeben. Der bisherige Fleckerlteppich soll beseitigt werden.

„Die im rot-pinken Regierungsprogramm vereinheitlichte Lösung bringt definitiv mehr Lebensqualität, reduziert den Verkehr und trägt damit zum Klimaschutz bei. Dieser Schritt bringt uns auch unseren Klimazielen näher. Zusätzlich wird es mehr freie Parkplätze für die Wienerinnen und Wiener geben“, so Erich Valentin, SPÖ-Vorsitzender des Verkehrsausschusses und Wiener Gemeinderat. Valentin weiter: „Das ist eine Trendwende, denn weniger Autoverkehr und zugleich ein Anstieg der Öffi-Nutzung ist eine Voraussetzung für den Erhalt der Lebensqualität in unserer Stadt.

Nach Erhebungen der Parkpickerl-Einführung im Westen gab es beispielsweise einen Rückgang der Autos mit Nicht-Wiener-Kennzeichen von 20% auf 3%. Alleine im Westen wurden pro Werktag rund 8.000 PKW-Fahrten weniger verzeichnet. Die Zeit zum Parkplatzsuchen nahm massiv ab und die Autofahrten gingen deutlich zurück. Der Anteil der Öffi-NutzerInnen steigt.

Scherbenhaufen kann niemand schönreden



„Den Scherbenhaufen bei der Parkraumbewirtschaftung in Simmering, den ich als neuer Bezirksvorsteher übernommen habe, kann niemand schönreden. Täglich langen Unmengen von Beschwerden ein. Ich wünsche mir jetzt nach der Vergangenheitsbewältigung, dass wir im Sinne der SimmeringerInnen in die Zukunft schauen und handeln. Die Einführung des flächendeckenden Parkpickerls für ganz Simmering ist überfällig und ich bin froh, dass wir mit unserem Vorstoß ein wienweit einheitliches Parkpickerl auf den Weg bringen“, so SP-Bezirksvorsteher Thomas Steinhart aus Simmering.



Für viele Simmeringerinnen und Simmeringer ist die aktuelle Parkplatzsituation ein Albtraum. Aufgrund der Zweiteilung ist tägliches, langes Parkplatzsuchen Alltag im 11. Bezirk.





