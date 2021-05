Europatag 2021 auf OKTO

Das Wiener Communityfernsehen widmet sich am So., 9.5.2021, mit hochkarätigen Studiogästen der Zukunft Europas.

Wien (OTS) - OKTO macht den Europatag zum Thementag. In einem sechsstündigen Special gehen am So., 9.5.2021, von 14:00 bis 20:00 Uhr Studiogespräche und Diskussionsrunden mit Politiker*innen, Expert*innen sowie Bürger*innen on air. Zu Gast sind u.a. Vizekanzler Werner Kogler, Martin Selmayr (Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich), Othmar Karas (Vizepräsident des Europäischen Parlaments) und Andreas Schieder (SPÖ-Delegationsleiter im Europäischen Parlament). Im Rahmen des Jugendtalks "#Europa4me" diskutieren u.a. die jungen Nationalratsabgeordneten Julia Herr (SPÖ), Nico Marchetti (ÖVP) und David Stögmüller (GRÜNE). Durch den Europatag auf OKTO führt Benedikt Weingartner.



"EU-Politik hatte schon immer einen sehr hohen Stellenwert im Programm von OKTO. Aber erst in den letzten Jahren konnte dieses Themenfeld dank dem Europajournalisten und Sendungsmacher Benedikt Weingartner zu einer der tragenden Programmsäulen von OKTO ausgebaut werden", freut sich OKTO-Geschäftsführer Christian Jungwirth. "Wir informieren und diskutieren über aktuelle europapolitische Themen. Politische Propaganda hat keinen Platz. Im Sinne eines aktiven Diskurses möchten wir unsere Zuseher*innen zum Mit- und Weiterdenken anregen", gibt Weingartner Einblick in sein journalistisches Selbstverständnis.



Das mehrstündige Europatag-Special beinhaltet auch den Auftakt zu EU-Bürger*innendialogen der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich. Quer durch alle Bundesländer wird in den nächsten Wochen und Monaten unter der Moderation von Benedikt Weingartner über die Zukunft Europas diskutiert. Jede Ausgabe widmet sich einem aktuellen europapolitischen Thema (Corona-Krisenreaktion, Europäischer Aufbauplan, Europäischer Grüner Deal, Digitalisierung, Außenpolitik etc.) und stellt ein österreichisches Bundesland in den Mittelpunkt. "Europa, das sind wir gemeinsam! – Diese Überzeugung darf keine schön klingende Worthülse bleiben. Als selbstbewusste Bürger*innen können wir die Zukunft der Europäischen Union mitgestalten", ist Weingartner überzeugt. Pandemiebedingt werden die Bürger*innendialoge vorerst als TV-Magazin im Rahmen der Sendereihe "Europa : DIALOG" umgesetzt. Wenn es die Lage zulässt, gehen sie später in physische Veranstaltungen über.

Der Europatag 2021 auf OKTO:

So., 9.5., 14:00-20:00 Uhr



Empfangbar via: A1 TV | Magenta TV | kabelplus | simpliTV | Livestream | OKTO Android Smart TV App | OKTO iOS & Apple TV App



Und anschließend zum Nachschauen in der Oktothek:

https://www.okto.tv/europadialog bzw. https://www.okto.tv/europa4me

Rückfragen & Kontakt:

Benedikt Weingartner

+43 1 489 6154

benedikt.weingartner @ europadialog.eu



Barbara Seemann

+43 1 786 2442-20

pr @ okto.tv

http://www.okto.tv