„Follow me: Wie wir fühlen, denken und handeln“: Ö1-Themenwoche „Jugend“ von 9. bis 16. Mai

Wien (OTS) - Von 9. bis 16. Mai bietet Ö1 in der Themenwoche „Jugend“ in mehr als 50 Sendungen jungen Menschen ein Podium für ihre Lebenswelten und stellt am „Ö1 Talentetag“ (14.5.) junge Talente aus verschiedensten Bereichen vor. Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/jugend.

Wie junge Menschen heute fühlen, denken und handeln steht im Zentrum der Ö1-Themenwoche „Jugend“. Von 9. bis 16. Mai widmet sich der Sender mit unterschiedlichsten Zugängen dem Thema „Jugend“ und bietet jungen Menschen eine Bühne für ihre Lebenswelten, Zukunftsentwürfe und Talente. Der Fokus liegt dabei nicht auf einem Generationenbegriff wie „Millennials“ oder „Generation Z“. Junge Menschen werden erzählen, wie sie die Welt sehen, erleben und gestalten wollen. Mediengebrauch und Kommunikation, Jugendsprache und musikalische Jugendkulturen, politisches Engagement und Diversität, Engagement für Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Lebenspläne und Inklusion, neue Modelle des Zusammenarbeitens und Zusammenlebens, die Lehren aus der Pandemie und der Blick auf andere Generationen ziehen sich als Themen und „Stories“ durch den Schwerpunkt.

Beginnend mit dem Porträt einer buddhistischen Jugendgruppe in Wien in „Lebenskunst“ (7.05 Uhr) am Sonntag, den 9. Mai über eine Porträtreihe mit Teilnehmer/innen des vom ORF mitorganisierten Redewettbewerbs „Sag´s multi“ in „Guten Morgen Österreich“ (bis 14.5., täglich ca. um 6.45 Uhr) und „Gedanken für den Tag“ (10.-12., 14.-15.5., jeweils um 6.56 Uhr) zum Thema „Jung, österreichisch, muslimisch“ bis zur Erforschung von Flora und Fauna durch eine Schulklasse in „Vom Leben der Natur“ (10.-12., 14.5., 8.55 Uhr) reicht das Sendungsspektrum. Junge Burgtheater-Ensemblemitglieder präsentieren in den „Radiogeschichten“ (10.-12.5., 11.05 Uhr) und in „Neue Texte“ (16.5., 21.40 Uhr) Texte junger Menschen unter 30. „Moment“ (15.30 Uhr) stellt einen Teilnehmer von „Sag´s multi“ vor (10.5.), beschäftigt sich mit dem Thema Berufswahl (11.5.) und präsentiert literarische Texte von jungen Menschen mit Fluchterfahrungen, die im Rahmen von „PROSA – Projekt Schule für alle“ ausgebildet werden (12.5.). In „Betrifft: Geschichte“ (10.-12.5., 14.5.) um 17.55 Uhr setzt sich der Kultursoziologe Roman Horak mit der soziokulturellen Entwicklung von Jugendbewegungen nach 1945 auseinander. Die „Passagen“ (16.05 Uhr) bringen am Montag, den 10. Mai eine literarische Soiree mit jungen Germanistik-Studenten der Universität Graz, „Wie Jugendliche reden“ ist ab 19.05 Uhr Thema der „Dimensionen“.

„Follow me“ lautet der Titel des „Radiokolleg Spezial“ von Montag, den 10. bis Mittwoch, den 12. Mai jeweils um 9.05 Uhr. In den drei je einstündigen Sendungen sind Stories von und mit jungen Menschen zu den Themenkomplexen „Wie wir fühlen, denken und handeln“ zu hören. Zehn junge Menschen zwischen 19 und 28 Jahren gestalten die zwölf Beiträge zwischen Psychologie, Politik und Popkultur – untermalt mit passender Musik und alle direkt aus dem Leben gegriffen. Aus ihrem Leben. Am 10. Mai geht es um „Wie wir fühlen“ in den Beiträgen „Verloren und fasziniert - Stimmungsbilder der jungen Generation“, „‚FOMO‘ in Beziehungen: Das Ende der Monogamie?“, „Freundschaftstal:

„Qualität vor Quantität?“ und „Alles eine Frage der Zeit? Einblicke in den Wunschzeitplan junger Menschen“. „Wie wir denken“ wird am 11. Mai in den Beiträgen „Alles auf Touch - und der daraus resultierende Druck“, „Videospiele - eine digitale Freundschaft“, „Diversität in den Medien: Eine Minderheit im Aufbruch?“ und „Generationenkonflikt:

Die Zukunft auf unseren Schultern“ vermittelt. Am 12. Mai geht es um „Wie wir handeln“ – in den Beiträgen „Creative Generation: Einer von 100.000“, „Fusselfreie Fließband-Fashion - oder doch lieber Second Hand?“, „Junge Frauen auf der Aufstiegsleiter: vom Ende der Außenseiterinnen?“ und „Perspektiven von Menschen mit einer Behinderung“.

Am Mittwoch, den 12. Mai wird in „Praxis - Religion und Gesellschaft“ (16.05 Uhr) der erste Roma-Jugendverein Österreichs vorgestellt und im „Salzburger Nachtstudio“ geht es unter dem Titel „Ich möchte nur noch weg hier!“ um die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie.

Am Donnerstag, den 13. Mai stellt „Lebenskunst“ (7.05 Uhr) die Organisation „Muslimische Jugend Österreich“ vor, im „Pasticcio“ (8.15 Uhr) präsentiert die Sängerin Mirjam Kutrowatz ihre Lieblingsmusik und die „Hörbilder Spezial“ (10.05 Uhr) bringen das Feature „Beten wie Zuhause. Afrikanische Immigranten in christlichen Pfingstgemeinden“, gestaltet von Johannes Pucher, Gewinner des Ö1 Feature-Nachwuchspreises #movingradio, der einige ihrer Mitglieder ein Jahr lang begleitet hat. In „Selten wie ein Feiertag“ (16.00 Uhr) ist der Musiker und Singer-Songwriter David Maresch zu Gast, ab 17.10 Uhr bringen die „Spielräume Spezial“ Musiken der Jugendkulturen und in „Opus - das Musikkolloquium“ (22.05 Uhr) stehen die Akademistinnen und Akademisten der Wiener Philharmoniker im Mittelpunkt.

Im Rahmen der Themenwoche wird der „Ö1 Talentetag“ am 14. Mai junge Talente aus verschiedensten Bereichen vorstellen: von jungen Start Up-Gründer/innen („Saldo“, 9.42 Uhr) bis zu Musikschüler/innen, die „Intrada“ (10.05 Uhr) gestalten, von jungen Talenten in der Gastronomie („Moment“, 15,30 Uhr) bis zu jungen Medienmacher/innen und Netzgestaltern, die an diesem Tag „matrix“ (19.05 Uhr) gestalten. Die Ö1 Radiobühne öffnet sich für junge Komponist/innen und widmet das „Ö1 Konzert“ (19.30 Uhr) der „Heimat großer Talente“ und „Zeit-Ton“ (23.03 Uhr) stellt Kompositionen junger Menschen vor, die bei den „Konfrontationen“ im Rahmen des ORF musikprotokoll im steirischen herbst entstanden sind.

Das Feature „Jerida - das bedeutet Auswanderung. Junge Israelis in Österreich“ steht am Samstag, den 15. Mai ab 9.05 Uhr in den „Hörbildern“ auf dem Programm, das „Ö1 Hörspiel“ (14.00 Uhr) bringt die diesjährige ORF-Produktion „Vom Land“ von Dominik Barta mit Johannes Nussbaum, Wolfram Berger, Linde Prelog, Julia Koch u. a. In „Apropos Klassik“ (15.05 Uhr) ist ein Exklusivmitschnitt eines Konzertes des Internationalen Orchesterinstituts Attergau im Schloss Esterházy zu hören, in „Logos - Glauben und Zweifeln“ (19.05 Uhr) kommen „Junge Menschen auf der Suche nach Gott und Begegnung“ zu Wort.

Am Sonntag, den 16. Mai stellt „Lebenskunst“ (7.05 Uhr) Angebote der Roma-Pastoral für Jugendliche im Burgenland vor und in den „Gedanken“ (9.05 Uhr) heißt es „Was geht, Österreich?“, wenn die Journalistin und Autorin Eva Reisinger die Jugend aus ihrer Perspektive zeigt. Ab 14.05 Uhr porträtieren die „Menschenbilder“ die Journalistin Melisa Erkurt und „Contra“ stellt ab 19.05 Uhr vier junge österreichische Satiriker/innen vor. Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/jugend.

