Österreichische Programmoffensive: ATV und ATV2 erweitern Vorabendprogramm mit heimischen Eigenproduktionen

Wien (OTS) - Programmoffensive ab 10. Mai: ATV und ATV2 machen den Vorabend noch österreichischer mit noch mehr Nachrichten aus der "ATV Aktuell"-Redaktion inklusive moderiertem Wetter und spannenden ATV-Reportagen. Außerdem kehrt Society-Experte Dominic Heinzl mit "Heinzl und die VIPs" wochentags täglich in den Vorabend zurück.



Bei "ATV Aktuell" bekommen die Zuseher:innen von Montag bis Freitag um 19:20 Uhr sowohl bei ATV, als auch neu bei ATV2, die besten Bilder und bewegendsten Momente aus Politik, Chronik und Wirtschaft zu sehen. Egal ob Sonne, Regen oder Schnee - direkt danach begrüßt Meteorologe Manuel Kelemen mit den aktuellen Prognosen beim ATV-Wetter.



Um 19:30 Uhr folgen ab 10. Mai spannende heimische ATV-Reportagen und beleuchten Themen des Alltags und außergewöhnliche Geschichten. Direkt danach dürfen sich die Seher:innen auf noch mehr Society freuen: Denn Society-Experte Dominic Heinzl berichtet nun auch wieder unter der Woche bei ATV täglich um 20:10 Uhr bei "Heinzl und die VIPs" über die neuesten Geschehnisse aus der heimischen Promiwelt.



ATV am Samstag: Am Samstag dürfen sich die Seher:innen auf noch mehr Information aus der Politik in Österreich freuen. Auf "ATV Aktuell" um 19:20 Uhr folgt im Anschluss ein verlängertes "ATV Aktuell: Im Fokus" mit den Spitzen-Politiker:innen des Landes im Interview.



Thomas Gruber, Geschäftsführer ATV: "Mit unserer neuen Vorabendoffensive auf ATV und ATV2 wollen wir verstärkt auf unsere News und Reportagen setzen. Dabei soll aber auch die Unterhaltung mit 'Heinzl und die VIPs' nicht zu kurz kommen."



