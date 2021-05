Wieso haben Sie nicht mehr Zeit für Gewaltopfer, Frau Raab?

Runder Tisch der Regierung nur 1,5 Stunden? Bereits elf tote Frauen klagen an!

Wien (OTS) - „Wir sind erschüttert und betroffen über den Doppelmord an zwei Frauen heute Nacht in Salzburg“, so Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenringes, „gleichzeitig sind wir fassungslos, dass die Regierung die Dramatik nicht erkennt, sonst würde sie nächste

Woche nicht zu einem Runden Tisch einladen, der nur für 1,5 Stunden angesetzt ist“, kritisiert Frieben.

„Was muss eigentlich noch passieren, damit endlich ernsthaft, seriös und nachhaltig gehandelt wird? Elf tote Frauen klagen mittlerweile an! Nur eine Ankündigungspolitik der Regierung und Pseudomaßnahmen helfen diesen toten Frauen nicht mehr. Hier müssen jedoch sofort alle Alarmglocken läuten und oberste Priorität haben, so der Vorwurf an die Regierung.

„Wir fordern, dass alle Einrichtungen, inklusive der Beratungsstellen, eingebunden werden. Zahlreiche Mitgliedsorganisationen des Österreichischen Frauenrings sowie der Frauenring selbst wurden dazu nicht eingeladen“, kritisiert Frieben, „unsere Forderungen liegen aber auf dem Tisch. Machen Sie endlich ernsthafte Politik für Frauen.“

Rückfragen & Kontakt:

Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings

office @ frauenring.at

Tel. 0664/6145800