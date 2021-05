FP-Hofer im PULS 24-Interview: "Ich würde nicht empfehlen, die Kinder mit drei Tests in der Woche zu quälen"

Bundesparteiobmann spricht sich ausdrücklich gegen geplante Schultests aus - Heute um 21:00 Uhr im PULS 24 Newsroom LIVE bei Thomas Mohr

Wien (OTS) - Im Interview mit PULS 24 Anchor Thomas Mohr spricht sich Bundesparteiobmann Norbert Hofer ausdrücklich gegen die dreimal wöchentlich geplanten Schultests aus. "Ich sehe auch diese Tests kritisch", sagt Hofer und weiter: "Ich würde nicht empfehlen, die Kinder mit drei Tests in der Woche zu quälen."

Hofer begründet seine Kritik an den Tests mit Erfahrungsberichten: "Man darf auch nicht vergessen, was man den einigen Kindern damit antut. Ich kenne Fälle, wo Kinder in der Schule positiv getestet worden sind und völlig zerstört waren. Die weinend nach Hause kommen, ausgegrenzt werden und das Gefühl haben, eine Gefahr für die Eltern, für die Oma und den Opa zu sein. Ich mache mir große Sorgen, was da mit den Kinderseelen passiert."

Auf die Frage von Anchor Mohr, was er als Alternative für die Tests vorschlage, sagt Hofer: "Den Schulbetrieb zuzulassen und gerne freiwillige Tests für zu Hause anbieten, aber bitte nicht die Kinder damit quälen." Dabei gehe es ihm vor allem um soziale Ausgrenzung, weniger um die Unannehmlichkeit des Tests selbst.

Das ganze Interview gibt es im Newsroom LIVE um 21 Uhr auf PULS 24.





