AVISO: Verteidigungsministerin Tanner besucht europäisches Handentschärfungszentrum

Wien (OTS) - Am Freitag, den 7. Mai 2021, besucht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner das europäische Handentschärfungszentrum in der Vega-Payer-Weyprecht-Kaserne in Wien. Beim Besuch wird eine Bombenentschärfung simuliert - sowohl durch modernste Robotik-Systeme, als auch mit der Hand.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19, sind Medienvertreter:innen herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund von Covid-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung der Medienvertreter:innen bis 6. Mai 2021, 17:00 Uhr, bei Major Lick unter +43 (0)664-622-3197 bzw. presse-wien @ bmlv.gv.at verpflichtend.



Ablauf:

- 09:30 Uhr Beginn Truppenbesuch

- Dynamische Vorführung

- 11:00 Uhr Ende



Zeit & Ort

7. Mai 2021

ab 08:30 Uhr Eintreffen Medienvertreter:innen bei der Wache Vega-Payer-Weyprecht-Kaserne

Breitenseer Straße 61

1140 Wien



Bei diesem Medientermin ist es für Medienvertreter:innen verpflichtend, eine FFP2-Maske zu tragen; diese werden bei Bedarf im Rahmen der Akkreditierung vor Ort ausgegeben. Ein Betreten des Geländes ist nur mit einem negativen Corona-Test gestattet. Sollten die teilnehmenden Medienvertreter:innen kein gültiges Attest besitzen, so können sich diese mittels Antigen-Test vor Ort testen lassen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Information & Öffentlichkeitsarbeit / Presse

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer