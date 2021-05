DPU schon mit über 10.000 Antigentests - Impfungen wirken

Massives Test- und Impfprogramm garantierte Aufrechterhaltung des Unibetriebs

Krems (OTS) - Die Danube Private University Krems (DPU) hat bereits über 10.000 Corona-Antigentests durchgeführt. In Kooperation mit dem Roten Kreuz Krems und einheimischen Ärzten werden diese Tests seit Spätsommer 2020 in den Lokalitäten der DPU für Studierende und Mitarbeiter angeboten. Insbesondere durch dieses regelmäßige Testen – sämtliche präsenten Studierenden und Mitarbeiter nehmen teil – konnte eine Ausbreitung des SARS-CoV2 an der DPU vermieden und der Unibetrieb aufrechterhalten werden. Mussten im Herbst noch relativ viele symptomlose Infizierte durch die Tests identifiziert werden (Höhepunkt im November), wurden seit den Impfungen an der DPU Anfang Februar fast keine positiven Testergebnisse mehr festgestellt.

"Bis zu den Impfungen waren es 45 positive Testergebnisse. Hierbei handelte es sich überwiegend um gerade angereiste, symptomlose Studierende, die somit also vor Kontaktaufnahme mit anderen Studierenden abgesondert werden konnten. Zwischen erstem und zweitem Impfstich waren es zwei positive Testungen und nach dem zweiten Impfstich auch nur zwei positive Ergebnisse. Dabei führten wir fast die Hälfte der Tests nach der Impfung durch. Geimpfte wurden bei uns übrigens nur negativ getestet“, so Direktor Robert Wagner.

Neben den vielen Antigentests führte die DPU auch 5.000 Antikörpertests durch. Dies im Rahmen von Studien aber auch als Service für geimpfte Studierende und Mitarbeiter.

Direktor Robert Wagner: "Unsere Geimpften wollten für sich selber wissen, ob sich durch die Impfung eine Immunreaktion ergeben hat und waren für das Angebot sehr dankbar. Viele sind über die Testergebnisse dann ganz stolz gewesen und haben berichtet, dass Ihre Antikörperwerte so hoch seien."

