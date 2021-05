SPÖ-Hernals: Schutzweg-Markierungen in den Regenbogenfarben neu eingefärbt

Wichtiges Signal für Gleichberechtigung und Chancengleichheit der LGBTIQ+-Community

Wien (OTS/SPW) - „Heute wurden die Schutzweg-Markierungen des Schutzwegs an der Kreuzung Elterleinplatz/Kalvarienberggasse in den Regenbogenfarben neu eingefärbt. Das ist ein wichtiges Signal für Gleichberechtigung und Chancengleichheit von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Non-Binary und Transgender-Personen“, freuen sich der Vorsitzende der Hernalser Bezirksvertretung, Bezirksvorsteherin-Stellvertreter Peter Jagsch und Ideengeberin, Bezirksrätin Julia Healy.****



„Die Regenbogenfahne ist das Symbol der LGBTIQ+-Bewegung. Mit einem Schutzweg in Regenbogenfarben an diesem zentralen Ort im Bezirk haben wir ein Zeichen für Akzeptanz und Sichtbarkeit queerer Lebens- und Liebensweisen gesetzt. Zudem stellt die bunte Markierung eine optische Aufwertung des Straßenbildes dar“, unterstreichen Jagsch und Healy.

In Wien wurden bereits an mehreren Standorten Schutzwege in Regenbogen-Farben markiert, wie beispielsweise am Ring vor dem Burgtheater.

HINWEIS: Unter https://bit.ly/3xP9X8r steht ein Foto vom neu eingefärbten Schutzweg als Download zur Verfügung. (Schluss)

