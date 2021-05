VÖS: Umstellung des AMA-Gütesiegels auf GVO-frei nur bei Abgeltung aller Mehrkosten

Forcierung europäischer Eiweißquellen grundsätzlich positiv bewertet

Wien (OTS) - Der Verband Österreichischer Schweinebauern (VÖS) distanzierte sich heute von Medienberichten, die suggerieren, dass er eine bedingungslose Umstellung auf GVO-freie Fütterung im AMA-Gütesiegel fordert oder unterstützt. "Unsere Position ist seit Jahren bekannt und kommuniziert. Eine Umstellung auf europäische GVO-freie Eiweißquellen wird unter anderem mit Blick auf das beträchtliche CO2-Einsparungspotenzial grundsätzlich als sehr positiv bewertet. Eine Umstellung ist aber nur dann möglich, wenn die Finanzierung aller Mehrkosten, die den Landwirtinnen und Landwirten aus einer GVO-freien Fütterung entstehen, gesichert ist. Bei unzähligen Verhandlungen in der Vergangenheit konnte uns von keiner Seite diese Sicherheit gegeben werden", stellt der Verband fest.

"Qualitätsprogramme, die im Rahmen ihrer Kriterien eine GVO-freie Fütterung verlangen, werden aktuell mit 8 bis 10 Euro Aufpreis je Mastschwein vergütet. Diese Kalkulation basiert auf einem Differenzpreis zwischen GVO-Soja und Nicht-GVO-Soja von 70 Euro, aktuell ist der Preisunterschied aber mindestens dreimal so hoch. Umgerechnet würde dies aktuell Mehrkosten von 16,50 Euro je Schwein ausmachen. Wenn man berücksichtigt, dass nur zirka 60% der Schlachtschweine den Gütesiegel-Aufpreis auslösen, würde der notwendige Aufschlag zur Kostendeckung bei zirka 30 Euro liegen. Das würde eine Erhöhung des aktuellen Schlachtschweinepreises um rund 15% bedeuten", rechnet der Verband vor.

"Eine staatlich verpflichtende Umstellung - sofern rechtlich überhaupt möglich - ohne gesicherter Abgeltung für die Landwirte lehnen wir daher strikt ab. Dies wäre der Ruin des AMA-Gütesiegels in der heimischen Fleischproduktion und hätte auf lange Sicht negative Auswirkungen auf die Versorgung der österreichischen Bevölkerung mit gesichert österreichischem Qualitätsfleisch. An Lösungen, um den Anteil GVO-freier Futtermittel im Modulsystem des AMA-Gütesiegels zu reduzieren, wird aber in enger Abstimmung mit der AMA gearbeitet. Eine notwendige flankierende Maßnahme wird auch eine Einbindung von Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung und Verarbeitungsindustrie in die Abnahme von GVO-frei gefütterten Schweinen sein. Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass auf österreichischen schweinehaltenden Betrieben Kreislaufwirtschaft großgeschrieben wird. In der Regel werden 80% des Schweinefutters auf dem eigenen Betrieb angebaut, wir sind somit garantiert regional und GVO-frei", stellt der VÖS fest. (Schluss)

