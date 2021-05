Jetzt wird‘s aktiv: Ausflugsportal mamilade.at erweitert das COPE-Netzwerk (sd one)

Jede Menge Tipps und Ideen für Familien bringt mamilade.at und ergänzt damit das Angebot des attraktivsten heimischen Digitalvermarkters in der Sparte Familie

Wien/Graz (OTS) - Um Verbraucher:innen erfolgreich und effektiv anzusprechen braucht es relevante und kontextbezogene Digitalwerbung sowie ein Umfeld, dem die User:innen vertrauen. Denn die Qualität der Medien entscheidet über den Erfolg der ausgespielten Werbung und letztlich über die Kaufentscheidung bzw. Conversion*. Eines der qualitätsvollsten österreichischen Onlinemedien im Bereich Familie bereichert ab nun das Netzwerk von COPE Content Performance Group: mamilade.at, das erfolgreiche heimische Ausflugsportal, ist ab sofort neuer Premium-Publisher in der COPE Vermarktungsgemeinschaft (sd one) mit über 100 Qualitätsportalen und bietet damit noch mehr Reichweite und ein relevantes und hochwertiges Umfeld für die Zielgruppe der Familien.

mamilade.at ist das größte Familien- und Freizeit-Portal für Ausflugsziele und Freizeittipps in Österreich. Die Plattform listet die besten Ausflugstipps für Eltern und Kinder auf und bietet je nach Familienbedürfnissen das passende Angebot. Es stellt ein breites Spektrum von kostenfreien Spielplätzen, Wanderungen, Radtouren bis hin zu Museen, Indoorspielplätzen, Freizeitparks, Thermen, Freibädern, Badeseen, Kletterparks, Rätsel-Rallyes und vielem mehr bereit. Damit fungiert mamilade.at als Ideengeber für Familien und gibt auch Veranstalter:innen & Urlaubsregionen die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Mamilade erreicht damit monatlich 178.000 Familien in Österreich.**

„ Uns liegt es sehr am Herzen, unseren Werbetreibenden ein qualitativ hochwertiges und kontextbasiertes Umfeld zu bieten. Mit mamilade.at können wir besonders im Bereich Familie punkten und die entsprechenden Zielgruppen noch besser bedienen. Das Angebot von mamilade.at ist sehr umfangreich und zeigt viele Tipps für die Freizeitgestaltung mit Kindern auf. Wir freuen uns sehr über die erfolgsversprechende Zusammenarbeit! “

Marion Stelzer-Zöchbauer, Chief Operations Officer, COPE Content Performance Group

" Mit COPE als Exklusivvermarkter von mamilade.at freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit einem technisch kompetenten Partner und einer fachlich breit aufgestellten Verkaufsmannschaft, welche die Zielgruppe "Familie" versteht. Das tolle Team hat uns überzeugt und wir freuen uns Teil dieses Premium-Angebots zu sein ."

Petra Staudinger, Geschäftsführerin Mamilade Ausflugstipps

* https://www.ots.at/redirect/iab-austria

**Quelle: Eigene Erhebung (Google Analytics Jänner 2021)

