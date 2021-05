Bezirksvorsteherin Janković: Reinprechtsdorfer Straße – Es geht weiter

Janković wird das Projekt zügig umsetzen – gemeinsam mit den MargaretnerInnen

Wien (OTS/SPW) - In Margareten ist man sich einig: Die Reinprechtsdorfer Straße soll lebenswerter und deshalb neugestaltet werden. Diesbezüglich gab es 2014 bis 2016 ein BürgerInnenbeteiligungsverfahren, bei dem viele engagierte BürgerInnen ihre Ideen eingebracht haben. Seitdem ist wenig passiert, doch nun gibt es mit Silvia Janković eine Bezirksvorsteherin, die die rasche Umsetzung dieses Großprojekts in die Hand nimmt. Anknüpfend an das Beteiligungsverfahren werden die BürgerInnen ab jetzt wieder informiert.****

Als ersten Schritt hat Bezirksvorsteherin Jankovic eine Informationsveranstaltung organisiert, um den AnrainerInnen den aktuellen Stand der Neugestaltung darzustellen. Um sicherzustellen, dass so viele Vorschläge aus dem BürgerInnenbeteiligungsverfahren wie möglich bei der Neugestaltung der Reinprechtsdorfer Straße umgesetzt werden, hat die Bezirksvorsteherin den Verkehrsexperten Dipl.Ing. Andreas Käfer wieder ins Boot geholt. Andreas Käfer begleitete das BürgerInnenbeteiligungsverfahren und wird bei der Informationsveranstaltung Fragen beantworten.

Um in Dialog zu bleiben, sollen die AnrainerInnen durch BürgerInnen-Werkstätten, die von Andreas Käfer geleitet werden, weiterhin auf dem Laufenden gehalten werden. Die Termine werden in Kürze bekannt gegeben und zeitnah stattfinden, damit der Baubeginn so bald wie möglich starten kann.

„Ich begrüße es sehr, dass so viele MargaretnerInnen sich bei dem Verfahren eingebracht und dafür ihre Zeit investiert haben. Gemeinsam gehen wir jetzt die nächsten Schritte. Ich freue mich auf den Austausch“, so Bezirksvorsteherin Janković.

HINWEIS: Unter https://bit.ly/3vFk5Pm steht ein Foto von Andreas Käfer und Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic zum Download zur Verfügung.

