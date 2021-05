„Die Reisen der Habsburger“: Fünfteilige ORF-III-Neuproduktion mit aufwendigen Reenactment-Szenen

Ab 11. Mai, jeweils dienstags um 20.15 Uhr in „Erbe Österreich“

Wien (OTS) - Reisen wie zu Kaisers Zeiten – nicht umsonst hat es diese Redewendung bis in die Gegenwart geschafft. Denn schon während der Habsburger-Monarchie waren die prominentesten Familienmitglieder der Herrscherdynastie vom Reisefieber erfasst. Dabei konnte es gar nicht exotisch genug sein – die klassische Sommerfrische war Sisi, Franz und Co. schnell nicht mehr aufregend genug. Die neue, fünfteilige „Erbe Österreich“-Dokureihe „Habsburgs Reisen“ folgt ab Dienstag, dem 11. Mai 2021, wöchentlich um 20.15 Uhr in ORF III in aufwendigen Spielszenen den abenteuerlichen Routen der Monarchen, die nicht selten auch in Katastrophen endeten. Regie führte Isabel Gebhart.

Die fünf Folgen „Die Reisen der Habsburger“ im Detail:

Dienstag, 11. Mai, 20.15 Uhr: Die Reisen der Habsburger – Elisabeth (Folge 1)

In den ersten zwei Episoden folgt „Erbe Österreich“ den Routen der „ewig reisenden Monarchin“ Kaiserin Elisabeth. Bereits als junge Kaiserin war es ihr wichtig, die Länder der Monarchie kennenzulernen. Ihre erste diplomatische Reise führte sie in die Lagunenstadt Venedig, auf der sie auch ihre Faszination und Liebe für die hohe See entdeckte. Aus gesundheitlichen Gründen floh sie später mit dem Schiff nach Madeira, wo sie über den Klippen von Funchal in einer kleinen Villa weilte. Doch auf die kaiserlichen Ansprüche wurde dort keineswegs verzichtet – so war der Hotelier angeordnet, täglich frisches Eis aus den Bergen zu holen, um der Kaiserin den Wunsch nach Eisbädern zu ermöglichen. Aber auch nähergelegene Destinationen standen in Sisis Gunst: etwa das Südtiroler Städtchen Meran, wo sie auf Schloss Trauttmansdorff zu wohnen pflegte.

Dienstag, 18. Mai, 20.15 Uhr: Die Reisen der Habsburger – Elisabeth (Folge 2)

Côte d’Azur, London, Irland, Paris und Kairo – diese und weitere Destinationen besucht Kaiserin Elisabeth im zweiten Teil der Dokumentarreihe. Und auch ihre letzte: Genf – wo sie schlussendlich einem Attentat zum Opfer fallen sollte. Vor 1880 wusste wohl kaum jemand etwas über ein Kap Martin am Mittelmeer. Als dann in den Jahren 1894 bis 1897 Kaiserin Elisabeth etliche Wintermonate dort verlebte, wurde das Kap weltberühmt und ein wahrer Sehnsuchtsort der Menschen. Ihre Reiseleidenschaft führte Elisabeth auch nach Paris, wo sie in diversen Hotels abstieg. London wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts zur Luxusmetropole und so auch zum Reiseziel der Monarchin. Besonders gerne besuchte sie die Stadt an der Themse auch wegen der Nähe zu Irland, wo sie ihrer wahren Leidenschaft nachgehen konnte: der Parforcejagd. Korfu wurde zur zweiten Heimat der Kaiserin, wo sie sich auch einen Palast erbauen ließ, das Achilleion.

Dienstag, 25. Mai, 20.15 Uhr: Die Reisen der Habsburger – Kaiser Franz Joseph (Folge 3)

Wer denkt, der Kaiser sei ein Stubenhocker gewesen, mit Hang zu einfachen Jagdausflügen, irrt. Das Reiseleben des ersten Dieners des Staates reichte weit über die Landesgrenzen hinaus. So besuchte der Regent das Fischerdorf Abbazia, an der österreichischen Adria gelegen, wo sich im 19. Jahrhundert ein mondänes Seebad entwickelte. Mit dem zunehmenden Ausbau der Eisenbahnnetze wurden die Reiseziele immer ausgefallener. Der Rhein oder Italien genügten nicht mehr. Man wollte Ungewöhnliches erleben, somit ging es mit dem Orient-Express nach Istanbul oder mit dem Dampfschiff nach Ägypten. Eine Dienstreise der anderen Art führte Kaiser Franz Joseph 1869 schließlich an den Sueskanal. Auf dem Weg dahin entging er nur knapp einer Katastrophe.

Dienstag, 1. Juni, 20.15 Uhr: Die Reisen der Habsburger – Kronprinz Rudolf (Folge 4)

Schon Kronprinz Rudolfs Eltern, Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth, waren andauernd auf Achse. Von klein auf stand ihnen der Sohn um nichts nach: Seine Reisekarriere führte ihn von seinen ersten ornithologischen Forschungsfahrten auf der Donau bis nach England und Irland, sogar bis an den Nil und zu den Pyramiden. So ganz nebenbei ging der begehrteste Junggeselle des Kontinents auf Brautschau und reiste von Hof zu Hof. Schließlich entschied er sich für Kronprinzessin Stephanie von Belgien, mit der er auch ausgedehnte Reisen unternahm. Sein letzter Ausflug sollte ihn von Wien nach Mayerling führen, mit bekanntem tragischen Ausgang.

Dienstag, 8. Juni, 20.15 Uhr: Die Reisen der Habsburger – Franz Ferdinand (Folge 5)

Mit dem modernsten Schiff der k. u. k. Marine trat Thronfolger Franz Ferdinand 1892 seine große Reise an. Sie führte ihn einmal um den Erdball, mit mehreren Hundertschaften an Entourage. Er ging auf die Jagd, einerseits nach Tieren (viele Tausend sollte er schießen) und andererseits nach Artefakten – 14.000 wertvolle Stücke, aber auch viel Tand brachte er zurück in die Heimat – und schrieb akribisch Tagebuch. Mit seiner Frau Sophie besuchte er dann im Juni 1914 Sarajevo. Eine Reise, die fatale Auswirkungen hatte – den Beginn des Ersten Weltkriegs.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at