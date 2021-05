Meinl-Reisinger zum Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus: „Arbeiten wir an einer aktiven Erinnerungskultur“

Wien (OTS) - „Wir gedenken heute allen Opfern des nationalsozialistischen Regimes, die - auch von vielen österreichischen Täterinnen und Tätern - verschleppt und ermordet wurden. Wir danken aber gleichzeitig den alliierten Kräften, die am 5.Mai 1945 das Konzentrationslager in Mauthausen befreit und den Überlebenden ihre Freiheit wiedergegeben haben. Sie haben damit ein Leben in einem freien, freundschaftlichen und friedlichen Österreich und Europa wieder möglich gemacht“, erklärt NEOS-Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger zum Gedenktag der Befreiung von Mauthausen.



Sie erinnert aber auch besonders eindringlich daran, dass die Befreiung Mauthausens nicht das Ende des Kampfes gegen den Antisemitismus war, sondern eine stete Warnung ist, wachsam und aufmerksam zu bleiben: „Wir müssen an einer aktiven Erinnerungskultur arbeiten – damit die Dimension des Gräuels dieser Zeit nie in Vergessenheit gerät. Die Unverzeihlichkeit der systematischen Ermordung von sechs Millionen Jüdinnen und Juden darf nie vergessen werden. Wir haben Sorge zu tragen, dass auch kommende Generationen sich noch erinnern. Es ist besorgniserregend, dass 2020 die Anzahl der erfassten antisemitischen Vorfälle die höchste seit Beginn der Dokumentation vor 19 Jahren gewesen ist. Gerade in einer Zeit, in der die Gesellschaft vor große Herausforderungen gestellt wird, ist es wichtig, dass wir uns für den Zusammenhalt einsetzen. Die Bekämpfung von Antisemitismus muss schon in der Prävention beginnen - am besten durch Bildung, Bildung, Bildung.“



Meinl-Reisinger appelliert am heutigen Tag an die gesamte Politik, sich aktiv an der Präventionsarbeit zu beteiligen. Sie zitiert dazu abschließend den Wunsch des österreichischen Holocaustüberlebenden, Marko Feingold († 2019), der selbst in Mauthausen gefangen war: „Ich wünsche mir von allen Regierungsmitgliedern, dass sie unsere demokratischen Werte wie Frieden und Freiheit sowohl in Österreich als auch in unserer größeren Heimat Europa mit allen in ihrer Macht stehenden Mittel verteidigen und auch vorleben und dass es niemals mehr zu solchen Zuständen kommen kann […]."



