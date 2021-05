Czernohorszky/Ahmad: Lichtentalerpark am Alsergrund bekommt ein Wasserspiel

Wien (OTS) - Der Lichtentalerpark am Alsergrund wird kühler und grüner: Kommende Woche starten die Bauarbeiten für eine neue Wasserspielanlage. Auch durch mehr Grün und bessere Beschattung wird die Aufenthaltsqualität verbessert. „Wir wollen Hitzeinseln in der Stadt weiter entschärfen. Daher kühlen wir die Parks ab, damit sich die Wienerinnen und Wiener auch an Hitzetagen gut erholen können. Wasserspielanlagen sind dabei besonders sinnvoll: Für Kinder ist das Spiel mit Wasser ein großes Vergnügen, in Hitzesommern zudem eine notwendige Abkühlung für alle Parknutzerinnen und Parknutzer. Daher wollen wir in den nächsten fünf Jahren in ganz Wien doppelt so viele Wasserspielmöglichkeiten schaffen“, so Stadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Es freut mich sehr, dass der Lichtentalerpark durch ein kühlendes Wasserspiel und schattenspendender Pergola für alle noch besser nutzbar wird - gerade auch während der heißen Monate! Damit bekämpfen wir effektiv Hitzeinseln in besonders dicht bebauten Grätzln und machen den öffentlichen Raum fit für den Sommer und fit für die Menschen“, sagt Bezirksvorsteherin Saya Ahmad.

Wasserspiel, Stauden-Gräser-Bete und bessere Beschattung

Die neue Wasserspielanlage im Lichtentalerpark wird aus Boden-Wasserfontänen und Boden-Nebeldüsen bestehen. Dafür wird eine ca. 60 m² große Asphaltfläche aufgebrochen und stattdessen eine helle Pflasterfläche hergestellt. Um die Grünfläche attraktiver zu gestalten wird im Eingangsbereich zudem ein ca. 90 m² großes Stauden-Gräser-Beet mit automatischer Tröpfchenbewässerung entstehen. Auch die restliche erhöhte Grünfläche erhält eine automatische Bewässerung, um die ausreichende Wasserversorgung der Bäume sicherzustellen.

Auch die Pergola wird verbessert, denn sie ist ein beliebter Treffpunkt für ParkbesucherInnen aller Altersgruppen im Park. Vor allem von den Kindern kommt im Zuge im Kinder-und Jugendparlament häufig die Rückmeldung, dass die Pergola zu wenig Schatten bietet und daher der Aufenthalt im Sommer, wenn es heiß ist, nicht möglich ist. Daher wird hier das Dach der Pergola so adaptiert werden, dass eine bessere Schattenwirkung darunter erzielt wird. Alles in allem wird der Park kühler, grüner, schattiger – und bietet so eine bessere Aufenthaltsqualität für die BezirksbewohnerInnen.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at