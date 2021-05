Es geht wieder bergauf: Saisonbeginn bei der SchafbergBahn am 08. Mai

Ausflugstipps zum Muttertag in der Stadt Salzburg und im Salzkammergut

Salzburg (OTS) - Mit der SchafbergBahn sind ab 8. Mai 2021 vier der fünf touristischen Attraktionen der Salzburg AG Tourismus in Betrieb: FestungsBahn, SchafbergBahn, Museum WasserSpiegel und MönchsbergAufzug. Pünktlich zum Muttertag startet die steilste Zahnradbahn Österreichs bis auf Weiteres von Samstag bis Sonntag sowie am 13. und 14. Mai 2021 bis zum Schafberggipfel in die Saison 2021 und lässt wahre Frühlingsgefühle aufkommen. Betriebsstart für die WolfgangseeSchifffahrt, die Himmelspforte am Schafberg und das Hotel Schafbergspitze ist mit 21. Mai 2021 geplant.

„Im Frühling zeigt sich die Natur von ihrer schönsten Seite und viele Menschen sehnen sich gerade jetzt nach Bewegung, Reisen und Erlebnis. Daher starten wir pünktlich zum Muttertag in die heurige Saison. Unsere Gäste erwarten attraktive Angebote, sichere Gastfreundschaft, ein neuer Online-Ticketshop für noch mehr Bequemlichkeit und natürlich die bewährten touristischen Attraktionen im Salzkammergut und in der Stadt Salzburg“, sagt Daniela Kinz, Co-Geschäftsführerin der Salzburg AG Tourismus.



Ein besonderes Highlight ist jedes Jahr die SchafbergBahn. Gut 35 Minuten dauert die Fahrt bis unterhalb des 1.783 Meter hohen Gipfels und sie könnte noch viel länger dauern, so abwechslungsreich sind die Perspektiven auf der steilsten Zahnradbahn Österreichs: Mit jedem Höhenmeter und mit jeder Kurve verändert sich die Perspektive auf die Welt. Oben angekommen liegen Besuchern elf Seen zu Füßen und sie genießen bei guter Fernsicht sogar einen Blick auf die Hohen Tauern mit dem Großglockner.



Am 09. Mai ist Muttertag: Angebote für Familien

Wenn am 9. Mai in Österreich der Muttertag gefeiert wird, steht dieser Tag ganz im Zeichen der Familie. Ein gemeinsamer Ausflug ist dabei immer eine gelungene Geschenkidee. Alle Mütter, die am 09. Mai die SchafbergBahn, die FestungsBahn, den WasserSpiegel oder den MönchsbergAufzug besuchen, erhalten neben einzigartigen Erlebnissen mit unseren Attraktionen auch ein süßes Pralinenherz (solange der Vorrat reicht).



Familienangebot im Salzkammergut

Ein Ausflug mit der steilsten Zahnradbahn Österreichs ist für Groß und Klein immer wieder ein Erlebnis. Die SchafbergBahn rattert durch Wälder und über Almwiesen, schraubt sich vorbei an kantigen Felsen und durchquert zwei kühle Tunnels. Auf dem Weg liegt die Haltestelle „Schafbergalm“, die zum Aus- oder Zustieg genutzt werden kann, doch wer in den Genuss des vollen Panoramas kommen möchte, der bleibt sitzen: Bis ganz nach oben!

Preis: € 96,00 (2 Erwachsene und eigene Kinder von 4 – 14 Jahre)



MönchsbergErlebnis Ticket: Familienangebot in der Stadt Salzburg

Auch mit der der FestungsBahn, dem MönchsbergAufzug und dem interaktiven Museum WasserSpiegel in Salzburg steht einem besonderen Erlebnis nichts mehr im Wege. Mit dem MönchsbergErlebnis Ticket entdeckt man die Stadt ganz neu: Mit der FestungsBahn fährt man bis zur Mittelstation und wandert von dort aus zum WasserSpiegel. Nach dem Museumsbesuch und einem kurzen, idyllischen Spaziergang zur Bergstation des MönchsbergAufzuges fährt man in nur 30 Sekunden im 60 Meter hohen Lift wieder zurück in die Stadt.

Preis: € 18,50 (2 Erwachsene und eigene Kinder von 6 – 14,99 Jahre)



Geschenk Tipp: Sonnenuntergangsfahrt mit der SchafbergBahn

Schenken macht Freude! Mit den Erlebnisgutscheinen der Salzburg AG Tourismus Vorfreude schenken. Vom Gutschein für einen Gipfelsturm mit der SchafbergBahn über kulinarische SeeGourmet Fahrten an Bord der WolfgangseeSchifffahrt bis hin zur unvergesslichen Übernachtung auf dem Schafberg und romantischen Sonnenuntergangsfahrten mit der SchafbergBahn: Sie haben die Wahl und Ihre Lieben das Erlebnis. Gutscheine erhalten Sie online sowie an den stationären Kassen von SchafbergBahn, FestungsBahn und MönchsbergAufzug. Alle Angebote und nähere Informationen finden Sie unter salzburg-bahnen.at



Öffnungszeiten

Aufgrund der Corona Bestimmungen sind unsere Öffnungszeiten bis auf Weiteres:



Salzkammergut

SchafbergBahn

› 8. und 9. Mai sowie 13. - 16. Mai laut Fahrplan

› ab 21. Mai: täglich laut Fahrplan



WolfgangseeSchifffahrt

› ab 21. Mai: täglich laut Fahrplan



Stadt Salzburg

FestungsBahn

› bis 19. Mai: Freitag – Sonntag von 10.00 – 15.00 Uhr sowie zusätzlich am 13. Mai 2021

› ab 19. Mai: täglich von 09.00 – 18.00 Uhr



MönchsbergAufzug

› bis 19. Mai: täglich von 08.00 - 18.00 Uhr

› ab 19. Mai: Montag von 08.00 - 18.00 Uhr und Dienstag - Sonntag von 08.00 – 22.00 Uhr



WasserSpiegel

› Freitag – Sonntag von 10.00 – 16.00 Uhr sowie zusätzlich am 13. Mai 2021



Kontaktlos Tickets kaufen: Online Tickets

Tickets für alle geöffneten Attraktionen erhalten Sie kontaktlos online unter salzburg-bahnen.at



Bei allen Betrieben der Salzburg AG Tourismus gelten die jeweils aktuell vorliegenden gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen. Aktuelle Informationen erhalten Sie online unter salzburg-bahnen.at sowie über unser zentrales Gästeservice unter 0662 / 8884 9700 oder info @ salzburg-bahnen.at



Informationen und Buchungen: Gästeservice

Salzburg AG Tourismus

0662 / 8884 9700

info @ salzburg-bahnen.at



Rückfragen & Kontakt:

Eva Hutter, MA

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Salzburg AG Tourismus

Telefon: +43/662/8884-1341

Fax: +43/662/8884-1701341

eva.hutter @ salzburg-ag.at