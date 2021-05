Erinnerung: Virtuelle PK - "Was wir aus der Corona-Krise lernen sollten", morgen, 6. Mai, 9.30 Uhr

Die Bundeskurie niedergelassene Ärzte der Österreichischen Ärztekammer zeigt Post-Pandemie-Perspektiven für die Gesundheitsversorgung auf und präsentiert einen 5-Punkte-Plan.

Wien (OTS) - In der Corona-Krise zeigten sich Stärken und Schwächen unseres Gesundheitsversorgungs-Systems besonders deutlich. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ziehen auf der Basis dieser Erfahrungen Bilanz und machen Optimierungsvorschläge: Was hat sich in unserem Gesundheitssystem in den vergangenen 14 Monaten gut bewährt und gehört in Zukunft ausgebaut? In welchen Punkten hat die Pandemie unser Gesundheitssystem völlig unvorbereitet getroffen? In welchen Bereichen sind konkrete Verbesserungen erforderlich?

Ihre Gesprächspartner, zugeschaltet aus dem Wiener Billrothaus, sind:



MR Dr. Johannes Steinhart, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer, Obmann der Bundeskurie niedergelassene Ärzte



Univ. Doz. Dr. Franz Frühwald, FA für Radiologie und Nuklearmedizin, Stv. Vorsitzender der Bundesfachgruppe Radiologie der ÖÄK



Prof. Dr. Bonni Syeda, Kardiologin mit Gruppenpraxis in Wien; Stv. Obfrau der Fachgruppe Innere Medizin der Wiener Ärztekammer



Dr. Friedrich Anton Weiser, Chirurg mit Gruppenpraxis für Chirurgie mit Schwerpunkt Endoskopie in Wien; Obmann der Fachgruppe Chirurgie der Ärztekammer für Wien



Datum: 06.05.2021, 09:30 - 11:00 Uhr

Ort: Virtuelle Pressekonferenz, Österreich

