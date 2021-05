Presseeinladung zum Lokalaugenschein „Artenvielfalt im Wald“ mit Klimaschutzministerin Gewessler und den Bundesforsten am 17. Mai 2021

Im Wienerwald/Kaltenleutgeben, am 17. Mai 2021, 10.00 - 11.00 Uhr

Wien/Purkersdorf (OTS) - Artenreiche Wälder gelten als unverzichtbar für eine intakte Umwelt. Sie sorgen für stabile Ökosysteme, die für uns Menschen eine unersetzliche Lebensgrundlage darstellen. Ebenso haben sich artenreiche Wälder als widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse erwiesen als artenarme – der Wald der Zukunft wird ein bunter, vielfältiger Mischwald sein!

Aktuell befindet sich die neue Biodiversitäts-Strategie-Österreich 2030 in Ausarbeitung. Doch wie lassen sich Ökologie und Ökonomie in der Praxis verbinden? Wie die Artenvielfalt in heimischen Wäldern nachhaltig erhöhen? Und wie können wir damit dem Klimawandel entgegenwirken?

Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) haben nun ein Großprojekt ins Leben gerufen mit dem Ziel, die Artenvielfalt in den von ihnen bewirtschafteten Wäldern zu erhöhen. Auf Basis einer integrativen, ökologischen Forstwirtschaft sollen dabei auf rund 850.000 Hektar in ganz Österreich Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität gesetzt werden – mit Bienenbuchten, Wildnisecken, Streuobstwiesen, Biotopbäumen & Co. In den nächsten Jahren werden dazu für alle 120 Forstreviere sogenannte „Öko-Pläne“ mit regional spezifischen Maßnahmen entwickelt, die Naturschutz und moderne Waldbewirtschaftung noch stärker verzahnen sollen.

Der Wienerwald ist eine der ersten Regionen, wo diese Pläne bereits Beispiel gebend in die Praxis umgesetzt wurden. Sehr herzlich laden wir Sie ein zum Lokalaugenschein "Artenvielfalt in heimischen Wäldern"

mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler

und Rudolf Freidhager, Österreichische Bundesforste, Vorstand für Forstwirtschaft und Naturschutz

am Montag, 17. Mai 2021, 10.00 - 11.00 Uhr

im Bundesforste-Revier Breitenfurt, Wienerwald, 2391 Kaltenleutgeben, Hauptstraße 78

Treffpunkt vor dem Gemeindeamt in Kaltenleutgeben, https://goo.gl/maps/x1fF9iEDKxPYBkHP9

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! Anmeldung erforderlich unter pia.buchner@bundesforste.at oder telefonisch Tel. 02231-600 DW 1520. Der Lokalaugenschein findet im Freien statt. Es gelten die aktuellen COVID-19-Bestimmungen.

