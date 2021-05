Auswirkungen von Corona sind nicht geschlechtsneutral

Stadt Wien präsentiert Sammelband Frauengesundheit und Corona

Wien (OTS) - Vor mehr als einem Jahr wurde unser aller Leben und unsere Arbeit durch Covid-19 auf den Kopf gestellt. Die Pandemie und die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus haben massive Auswirkungen auf die Wienerinnen und Wiener. Das Wiener Programm für Frauengesundheit der Stadt Wien hat einen Sammelband „Frauengesundheit und Corona“ veröffentlicht. In 47 Beiträgen werden Auswirkungen der Corona-Krise auf die Gesundheit von Frauen diskutiert.

„All die Maßnahmen, die der Bund und auch die Stadt Wien setzen mussten, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, haben direkte und auch indirekte Auswirkungen auf die Gesundheit. Wien bringt durch den Sammelband eine dringend notwendige Public Health-Perspektive zum Thema ein“ so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

„Corona und die gesetzten Maßnahmen sind nicht geschlechtsneutral. Der Sammelband analysiert mögliche Folgen der Krise auf die Gesundheit von Frauen“, führt Kristina Hametner, Leiterin des Wiener Programms für Frauengesundheit aus.

Die Corona-Krise trifft Frauen und Männer unterschiedlich und verstärkt Ungleichheiten. Ausgehend von einem Health-in-All-Policies-Ansatz beleuchten die 12 Kapitel psychische und physische Gesundheit, sexuelle und reproduktive Gesundheit, Ungleichheit und Diskriminierung, die Rolle der Systemerhalterinnen, Sorgearbeit, ökonomische Auswirkungen und Arbeitsmarkt, den Zusammenhang von Raum und Geschlecht, Behinderungen, Migration und Flucht, Mädchen und Seniorinnen, Pflege und die feministische Arbeit durch die Stadt Wien.

Zu Wort kommen Wissenschafterinnen unterschiedlicher Disziplinen. Zugleich berichten Wiener Organisationen aus ihrer Praxis und nach dem Motto „Das Persönliche ist politisch“ erzählen ausgewählte Frauen von ihren Erfahrungen. Beschrieben und analysiert wird der Zeitraum Mitte März bis Mitte August 2020: Lockdown, erste Lockerungen der Maßnahmen und die Phase neuer Schutz- und Präventionsmaßnahmen.

Mit dem Sammelband werden die Auswirkungen der Krise auf die Frauengesundheit nachhaltig dokumentiert. Lernerfahrungen aus der Krise werden zur Verfügung gestellt. Interessierte Wienerinnen und Wiener finden den Sammelband auf der Webseite des Wiener Programms für Frauengesundheit zum Download.

Publikation zum Download:

https://www.wien.gv.at/gesundheit/beratung-vorsorge/frauen/frauengesundheit/pdf/frauengesundheit-corona.pdf

Das Wiener Programm für Frauengesundheit beteiligt sich am heuer erstmals organisierten FrauenGesundheitsMonat Mai. Frauen aus ganz Österreich können in diesem Monat an einer Vielzahl von Online-Veranstaltungen teilnehmen - darunter Workshops, Vorlesungen, Radiobeiträge, Videos und Beratungen zu einer großen Bandbreite an Themen.

Weitere Infos zum FrauenGesundheitsMonat Mai:

https://tinyurl.com/4f34xd66

