JETZT ONLINE: Die Website des Forums Katholischer Erwachsenenbildung in neuem Design

Wir richten uns mit unserem Webauftritt im Wesentlichen an drei Zielgruppen. Wir bieten nicht nur aktuelle Informationen für unsere Mitglieder, sondern stellen auch eine Brücke zu unseren Fördergebern, allen voran dem Bildungsministerium, her. Und letztlich soll sich jede und jeder an Erwachsenenbildung Interessierte auf unserer Seite gut aufgehoben fühlen.

Bernd Wachter, Bundesgeschäftsführer im Forum Katholischer Erwachsenenbildung

2/6