DPU besucht Zahnärztekammer in Wien

"Qualitativ hochwertige und erstklassige Ausbildung an der DPU"

Krems/Wien (OTS) - Mit Blick auf eine der herrlichsten Aussichten Wiens, die Kuppel am Michaelertor der Hofburg, wenn man aus dem Büro der Zahnärztekammer in Wien hinausschaut, wurde am 28. April 2021 zwischen der österreichischen Zahnärztekammer, Präsident MR Dr. Thomas Horejs und Kammeramtsdirektor HR Dr. Jörg Krainhöfner, sowie der Zahnärztekammer Wien, Präsident MR DDr. Claudius Ratschew, mit dem Präsidium der DPU eine zukunftsträchtige, langfristige Zusammenarbeit in Lehre, Forschung und Innovation in der Zahnmedizin verabredet. Dies wurde von allen Beteiligten mit besonderer Freude begrüßt. Erste gemeinsame Aktivitäten sollen noch in diesem Jahr starten. Damit ist eine neue Ära des von vielen Zahnärztinnen und Zahnärzten Österreichs gewünschten Zusammenwirkens dieser Institutionen auf den Weg gebracht.

Die Zahnärztekammer bekräftigte ihren Eindruck von der "qualitativ hochwertigen und erstklassigen Ausbildung an der DPU“ und „den umfangreichen laufenden Forschungsprojekten am innovativen Wissenschaftsstandort Krems/Donau".

Direktor Robert Wagner (DPU): "Es wächst zusammen, was zusammen gehört. Die DPU und die österreichischen Zahnärzte werden von nun an gemeinsame Wege gehen."

