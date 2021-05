Starpower für die Schweiz: De Niro sagt nein zu Federer.

Wien/Zürich (OTS) - Roger Federer, der neue Markenbotschafter von Schweiz Tourismus, ist im neusten Film der Tourismusmarketingorganisation zu sehen. Ihm zur Seite steht der legendäre Schauspieler und Oscar-Preisträger Robert De Niro. Im Kurzfilm lehnt De Niro eine Einladung von Roger Federer ab, in einem Filmprojekt über die Schweiz mitzuwirken. De Niro meint, das Reiseziel sei zwar pur, beeindruckend und wunderschön – aber es gebe kein Drama in der Schweiz. Etwas, worauf De Niro normalerweise seinen schauspielerischen Fokus legt. Der Kurzfilm ist weltweit online zu sehen.

Vor ein paar Wochen hat Roger Federer seine neue Rolle als Markenbotschafter für Schweiz Tourismus vorgestellt. «Ich habe mich wirklich gefreut, eine weltweite Kampagne zu haben. Ich kann dabei Menschen in die Schweiz einladen und ihnen ihre Schönheit zeigen, weil ich sehr stolz darauf bin, aus so einem wunderschönen Land zu kommen», erklärt Roger Federer seine Motivation. Um dies zu erreichen, holte sich Federer Unterstützung aus Hollywood. Der Plan: Die Schönheit des Ferienlandes Schweiz in einem grossen Filmprojekt mit Roger Federer und Robert De Niro in den Hauptrollen zu präsentieren – so die Handlung des neuesten Kurzfilms von Schweiz Tourismus.

Robert De Niro folgte dem Ruf von Roger Federer

Im Kurzfilm werden die Zuschauer Zeugen eines Gesprächs zwischen dem Tennisspieler und dem Oscar-prämierten Schauspieler. Federer versucht, De Niro zu überzeugen, bei seinem Projekt mitzumachen. Aber, Spoiler-Alarm: De Niro sagt nein zu Federer – zumindest für dieses fiktive Projekt eines Schweizer Films. In Wirklichkeit war De Niro aber durchaus bereit, auf Federers Hilferuf einzugehen. Roger Federer: «Ich bewundere Robert De Niros Arbeit schon seit längerem, aber ich war mir nicht sicher, ob er zustimmen würde, bei unserer Schweizer Aktion mitzumachen. Ich bin sehr froh, dass es tatsächlich geklappt hat.» Der Kurzfilm, der im vergangenen Herbst in Zermatt (Schweiz) und New York (USA) gedreht wurde, kann weltweit online angesehen werden. «Indem wir unserer Kampagne diesen Hauch von Hollywood verleihen, werden wir noch mehr Aufmerksamkeit auf die Schweiz und ihre dramatisch schöne Natur lenken können», sagt Martin Nydegger, CEO von Schweiz Tourismus.

Rogers Wahl soll De Niro überzeugen

Die Zusammenarbeit mit Roger Federer sieht weitere gemeinsame Projekte vor. Umgesetzt wurde bereits die Website «Rogers Wahl», mit Tipps von Roger selbst, was es in der Schweiz zu entdecken und zu unternehmen gibt. Zu finden ist sie unter MySwitzerland.com/Roger. Die Vielfalt der Erlebnisse, die hier vorgestellt werden, ist gross: Sie reicht von entspannend und inspirierend bis hin zu Erlebnissen mit mehr Drama. Und wer weiss, das Durchscrollen könnte sogar Robert De Niro dazu bringen, seine Meinung zu ändern. Dazu meint Robert De Niro: «Ich hab Lust, die natürliche Schönheit der Schweiz schon bald zu entdecken – vielleicht sogar zusammen mit Roger.»

