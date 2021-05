NEOS zu PISA-Auswertung: Schulen brauchen Digitalen Fitnessplan

Martina Künsberg Sarre: „Digitalisierung ist eine der größten Baustellen im Bildungsbereich. Es herrscht massiver Aufholbedarf.“

Wien (OTS) - Bestätigt in ihren Forderungen für mehr digitale Kompetenzen an Schulen, sieht sich NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre nach Veröffentlichung einer aktuellen PISA-Sonderauswertung: „Digitalisierung ist eine der größten Baustellen im Bildungsbereich. Es herrscht massiver Aufholbedarf, denn auch im Jahr 2021 fehlen immer noch Internetzugänge in allen Schulklassen. Dass damit die digitale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler leidet, ist leider eine erwartbare Folge.“ Auch Fortbildungen für Lehrkräfte im digitalen Bereich würden bisher viel zu wenig genutzt, so die NEOS-Bildungssprecherin.

NEOS schlagen deshalb einen Digitalen Fitnessplan für das Bildungssystem vor. Künsberg Sarre: „So wie man im Fitnessstudio wissen muss, wie die Geräte zu verwenden sind und welches Gerät mir in welchem Bereich am besten hilft, müssen auch die Schülerinnen und Schüler, aber vor allem auch die Lehrerinnen und Lehrer ans Thema Digitalisierung und Didaktik herangeführt werden. Die digitale Kompetenz muss lern- und messbar werden.“

Verpflichtende Fortbildungen zum Thema Digitalisierung seien maßgeblich und notwendig. „Digitalisierung braucht auch Raum, also neue Raumkonzepte sowie neue Unterrichtsformen. Bei Schulneubauten müssen etwa neue Lernsettings bei der Planung mitberücksichtigt werden. Und den Schulen muss endlich digitales Werkzeug in die Hand gegeben werden – dabei spielt der Breitbandausbau und die Versorgung mit Endgeräten eine wichtige Rolle“, so die NEOS-Bildungssprecherin.

