Aviso Grüne Wien: Kranzniederlegung zum Tag der Befreiung, 7. Mai 2021

Wien (OTS) - Am 8. Mai 1945 kapitulierte das nationalsozialistische Regime. Am Vortag des 8. Mai, dem Tag der Befreiung, gedenken wir der Opfer des nationalsozialistischen Terrors. Wir legen am Denkmal der Opfer der Gestapo einen Kranz nieder. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wird auf das sonst übliche feierliche Rahmenprogramm verzichtet.



Es sprechen:

Benjamin Nägele, Generalsekretär Israelitische Kultusgemeinde

David Ellensohn, Klubobmann Grüne Wien

Viktoria Spielmann, Gemeinderätin

Niki Kunrath, Gemeinderat, liest einen Text von Doron Rabinovci



Wann: Freitag 7. Mai 2021, 11:00 Uhr

Wo: Morzinplatz, 1010 Wien



Bei Teilnahme an der Kranzniederlegung gelten folgende Covid-Präventionsmaßnahmen: Verbindliche Anmeldung bei stephanie.delabarra@gruene.at sowie FFP2-Maskenpflicht und 2-Meter-Abstand.



Wir weisen darüber hinaus auf das heuer wieder virtuell stattfindende "Fest der Freude" am 8. Mai hin: Samstag, 8. Mai 2021, 18:20 Uhr, ORF III, bzw. www.festderfreude.at.

