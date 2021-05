„Meine Vorfahren“ am 5. Mai in ORF 1: Chris Lohner und Petra Frey auf Ahnenforschung

Wien (OTS) - Wer sind „Meine Vorfahren“ und wo liegen meine Wurzeln? Diesen Fragen gehen Chris Lohner und Petra Frey in der siebenten Ausgabe der ORF-Reihe „Meine Vorfahren“ nach und begeben sich am Mittwoch, dem 5. Mai 2021, um 21.05 Uhr in ORF 1 auf die Suche nach ihren Ahnen. Mit Hilfe des Genealogen Felix Gundacker erfahren sie Geschichten über ihren Stammbaum, finden bislang unbekannte Verwandte und stoßen auf so manches überraschende Familiengeheimnis.

„Meine Vorfahren“ – Folge 7 mit Chris Lohner und Petra Frey am 5. Mai um 21.05 Uhr in ORF 1:

In dieser Ausgabe machen sich TV-Legende Chris Lohner und Schlagerstar Petra Frey mit Hilfe des Genealogen Felix Gundacker auf die Suche nach ihren Vorfahren. Chris Lohner erfährt dabei berührende Geschichten über ihre Ahnen und Petra Frey wird unter anderem aus ihrer Heimat Tirol nach Kärnten geführt. Beide Frauen sind überwältigt von den Informationen, die der Ahnenforscher zusammenträgt, und ihren Stammbäumen wird neues Leben eingehaucht. Ossiach, Bad Hall und Klagenfurt sind nur drei der vielen Stationen, zu denen diesmal die Spuren der Vorfahren führen.

