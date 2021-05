SPÖ-Matznetter: „Österreichs Wirtschaft hätte sich mehr Biden und weniger Kurz verdient“

Während in den USA ein fertiges Wirtschaftspaket im Ausmaß von über 25 Prozent des BIP vorliegt, gibt es in Österreich die X-te inhaltsleere Ankündigung, bald etwas zu präsentieren

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter kommentiert die nächste der unzähligen inhaltslosen Ankündigungspressekonferenzen der österreichischen Bundesregierung mit klaren Worten. „Heute, 14 Monate nachdem die Pandemie Österreich erreicht hat, stellt sich die Bundesregierung zum X-ten Mal hin und kündigt an, bald was präsentieren zu wollen. Währenddessen bangen immer noch hunderttausende Menschen um ihre Existenz, ArbeitnehmerInnen gleichermaßen wie UnternehmerInnen und das einzige Licht am Ende des Tunnels, das Bundeskanzler Sebastian Kurz ihnen brachte, war das österreichische Schlusslicht. Es ist zum Verzweifeln!“, ärgert sich Matznetter und erinnert an einige (wenige) der zahlreichen Baustellen, von MAN und Swarovski bis hin zu der drohenden Pleitewelle, die Österreich noch ereilen wird, die allesamt akuten Handlungsbedarf hätten. ****

International betrachtet gäbe es Vorreiter, die längst volle Fahrt aufgenommen hätten, erklärt Matznetter mit Blick auf die USA weiter: „Joe Biden hat in den USA ein fix fertiges Wirtschaftspaket in drei Teilen präsentiert mit einem Gesamtausmaß von mehr als 25 Prozent des US-amerikanischen Bruttoinlandsprodukts, mit dem er Millionen Jobs schaffen wird, die Infrastruktur komplett erneuern und dabei endlich auch Reiche zur Kasse bitten wird“, führt der Wirtschaftssprecher der SPÖ aus. „Österreich hat dafür einen Bundeskanzler, der den ÖsterreicherInnen nach Vorbild Trump täglich erzählt, wie toll er ist. Österreichs Wirtschaft hätte sich mehr Biden und weniger Trump-Style und Kurz verdient! Die Zeit der bloßen Selbstinszenierung und des reinen Eigenmarketings muss endlich ein Ende finden“, bringt es Matznetter abschließend auf den Punkt. (Schluss) lk/ls

