„Talk 1: Menschen der Woche“ am 5. Mai um 22.20 Uhr in ORF 1

Ansichten, Hintergründe und persönliche Geschichten: Großes Entsetzen über Frauenmorde, Fortschritte und offene Fragen zur Corona-Impfung, Oska – der Shootingstar aus Niederösterreich

Wien (OTS) - Lisa Gadenstätter spricht am Mittwoch, dem 5. Mai 2021, um 22.20 Uhr in ORF 1 in „Talk 1: Menschen der Woche“ mit ihren Gästen über aktuelle Themen, die das Land beschäftigen. Ansichten, Hintergründe und persönliche Geschichten zu den Aufregern und Talk-Abouts liefern Orientierung, analysieren, regen zum Nachdenken oder auch zum Widerspruch an. Diese Woche widmet sich „Talk 1“ folgenden Themen: Politischer Wirbel und großes Entsetzen nach dem neunten Mord an einer Frau in den vergangenen vier Monaten; Fortschritte und offene Fragen zur Corona-Impfung in allen Bundesländern; Oska, der Shooting-Star der Singer-Songwriter-Szene aus Niederösterreich; und eine 106-jährige Steirerin, die die spanische Grippe erlebt und eine Corona-Infektion überlebt hat.

Im Studio bzw. coronabedingt zugeschaltet begrüßt Lisa Gadenstätter im „Talk 1“ u. a. folgende Gäste:

Oska: Die 23-jährige Niederösterreicherin Maria Burger ist der Shootingstar der österreichischen Indie-Szene. Die Singer-Songwriterin hat mit ihrem intimen und melancholischen Sound durchschlagende Erfolge erzielt. Oska unterschrieb 2020 ihren ersten Plattenvertrag, 2021 veröffentlichte sie ihre Debüt-EP „Honeymoon Phase“. Sie gewann den XA Music Export Award beim Waves Vienna Festival 2020 und hat auf Spotify bereits vier Millionen Streams zu Buche stehen. Auch auf Hitradio Ö3 und FM4 wird sie immer wieder gerne gespielt. Mit ihrer aktuellen Single „Lousy T-Shirt“ will sie nun die Charts erobern.

Anna Rupar: Die 106-jährige Steirerin aus Mürzzuschlag hat als Kind die spanische Grippe erlebt und im Alter von 105 Jahren eine Corona-Infektion überstanden. Im Gespräch schildert sie ihre Erlebnisse und dass damals wie heute Impfungen genauso heftig diskutiert wurden. In ihrem beeindruckenden Leben hat Anna Rupar auch schon Kaiser Franz Joseph getroffen, eine Begegnung, über die sie heute noch lachen muss. Mit welchen Gedanken schaut Anna Rupar auf ihr Leben und die aktuellen Entwicklungen?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at