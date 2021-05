„It’s getting hot, Ombro“ heißt es bei den „Science Busters“ am 5. Mai in ORF 1

Mit Martin Puntigam, Peter Weinberger und Helmut Jungwirth um 21.55 Uhr

Wien (OTS) - Die „Science Busters“ melden sich in der neuen Ausgabe ihres beliebten Periodikums am Mittwoch, dem 5. Mai 2021, um 21.55 Uhr in ORF 1 aus der malerischen Hacienda der Uni Graz. Mit styro-hispanischem Flair an der Seite von MC Martin Puntigam beantworten diesmal Associate Professor Peter Weinberger (Chemie, TU-Wien) und Univ.-Prof. Helmut Jungwirth (Mikrobiologie, Wissenschaftskommunikation, Uni Graz) u. a. folgende Fragen: Wann feiert das Sauwetter Geburtstag? Und hat man nach einem ordentlichen Dampf automatisch einen Brand? Dazu gibt es heiße Luft live! Die Prüfungsaufsicht übernimmt Universitätshund Woody.

„Science Busters“ ist eine HD-Produktion der Gebhardt Productions GmbH im Auftrag des ORF.

