Neuproduktion: „Dok 1: Abgelaufen? Weggeworfen!“ am 5. Mai in ORF 1

Lisa Gadenstätter geht dem Mindesthaltbarkeitsdatum auf den Grund

Wien (OTS) - „Ist das noch gut?“ – seit das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) oder umgangssprachlich „Ablaufdatum“ in den 1990er Jahren eingeführt wurde, hat der Ruf dieses an und für sich nützlichen Verpackungsaufdrucks sehr gelitten. „Mindestens haltbar bis“ wird vielfach als „nicht mehr essen nach“ verstanden. In „Dok 1:

Abgelaufen? Weggeworfen!“ macht sich Lisa Gadenstätter am Mittwoch, dem 5. Mai 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 auf eine Rundreise durch Österreich. Sie spürt den Auswirkungen dieses Datums nach, das sich auf beinahe allen verpackten Waren befindet. Es bewirkt, dass Konsumentinnen und Konsumenten der Meinung sind, schlechte Lebensmittel vor sich zu haben, die man besser wegschmeißt, als sie zu kosten und zu verzehren. Das MHD soll ein wesentlicher Grund für die weltweit gigantische Lebensmittelverschwendung sein.

Warum müssen Almhütten Lebensmittel im Wert von vielen tausend Euro wegschmeißen, obwohl der Küchenchef sie zu Hause noch verwenden würde? Warum werden Tausende Liter Bier in den Kanal geschüttet, obwohl es theoretisch noch 30 Jahre trinkbar wäre? Private Haushalte und nicht etwa Supermärkte sind für den Großteil der weggeschmissenen Lebensmittel verantwortlich. Viele Menschen wollen bei dieser Verschwendung nicht mehr tatenlos zusehen. Petra Huschauer zum Beispiel engagiert sich ehrenamtlich bei der Wiener Tafel. Und Sarah hat zuerst als Mülltaucherin Essen „gerettet“ und sich dann der „Foodsharing“-Initiative angeschlossen, die überschüssige Lebensmittel abholt und verteilt.

Weil „abgelaufen“ so oft als „gefährlich“ eingestuft wird, wagt Lisa Gadenstätter außerdem einen Vergleichstest in der Lebensmittelversuchsanstalt in Klosterneuburg. Sie verkostet dort jeweils frische Ware und ein Pendant, dessen Mindesthaltbarkeitsdatum deutlich überschritten wurde. Lassen sich die Unterschiede erschmecken und ist die weniger frische Ware gesundheitlich bedenklich, sodass sie zu Recht entsorgt werden sollte?

