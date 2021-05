Forrester stellt Forrester Decisions vor: Ein neues Forschungsportfolio, das Unternehmen dabei hilft, Geschäftsergebnisse schneller zu erzielen

Cambridge, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Mit 15 neuen Forschungsdienstleistungen hilft Forrester Unternehmen dabei, das Tempo der Geschäfts- und digitalen Transformation nach der Pandemie aufrechtzuerhalten und zu beschleunigen

Forrester (Nasdaq: FORR) gab heute Forrester Decisions bekannt, ein neues, kundenorientiertes Forschungsproduktportfolio, das für Führungskräfte und ihre Teams entwickelt wurde, um den Weg zwischen mutiger Vision und überlegener Geschäftsentwicklung zu verkürzen. Um den Meilenstein zu feiern, läutet Forrester-CEO und -Chairman George F. Colony die Nasdaq-Eröffnungsglocke virtuell und kündigen den Start des neuen Produktportfolios auf Forreste rs B2B Summit North America an - der Pflichtveranstaltung für B2B-Marketing-, Vertriebs- und Produktführer.

Die Pandemie hat massive Veränderungen in den Verhaltensweisen, Erfahrungen, der Arbeit, der Technologie und der Widerstandsfähigkeit von Unternehmen hervorgerufen. Diese Veränderungen zwingen Unternehmen dazu, ihre Geschäftsstrategien anzupassen und die Notwendigkeit kundenorientierter Strategien zu beschleunigen. Laut Forrester wachsen Unternehmen, die "customer obsessed" sind - also diejenigen, die Führung, Strategie und Prozesse nach ihren Kunden ausrichten und dadurch Umsatz, Gewinn und Mitarbeiter-Engagement steigern und gleichzeitig Kunden halten - mehr als doppelt so schnell wie andere Unternehmen.

Um diese Veränderungen erfolgreich zu meistern, benötigen Führungskräfte Erkenntnisse, Best Practices und Anleitungen, die von Kundenbesessenheit durchdrungen sind und sich auf die Prioritäten konzentrieren, die aktuell angegangen werden müssen - wie zum Beispiel Innovationen mit Technologie, die zu einer positiven Kunden- und Mitarbeitererfahrungen führen und dadurch Loyalität und Hingabe zu einem Unternehmen fördern.

"Die heutige Welt nach der Pandemie verlangt von den Führern mutige Entscheidungen, neue Wege zu beschreiten und schnell umzusetzen", sagte George F. Colony. "Aber sie sollten es nicht allein tun müssen. Seit über 35 Jahren verlassen sich globale Führer auf Forrester, um gemeinsam um Ecken zu sehen und zu verstehen, was als nächstes kommt. Mit Forrester Decisions helfen wir ihnen nun, diese marktverändernden Trends zu antizipieren und die heutigen Prioritäten anzugehen. Dieses neue Forschungsportfolio verändert die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden arbeiten und sie anleiten, um ihr Wachstum zu beschleunigen."

Forrester Decisions hilft Executives, funktionalen Führungskräften und ihren Teams - in den Bereichen Technologie, Marketing, Customer Experience (CX), Vertrieb und Produktmanagement - bei der Planung und Verfolgung ihrer dringendsten Initiativen zur Förderung des Wachstums in einer Welt nach der Pandemie.

Darüber hinaus kombinieren diese neuen Services die nachgewiesene Erfolgsbilanz von Forrester. Das heißt: objektive, visionäre Denkführung mit branchenführenden Frameworks, Modellen und Methoden zu bieten, die durch die Übernahme von SiriusDecisions gewonnen wurden. Jeder Forrester Decisions-Service ist so konzipiert, dass er die spezifischen Unternehmensprioritäten einer funktionalen Disziplin adressiert und Führungskräfte und ihre Teams in die Lage versetzt, sich schnell zu bewegen, Risikoentscheidungen zu umgehen und Zeit und Geld zu sparen durch:

Mutige und visionäre Forschung. Bleiben Sie der sich ändernden Kunden- und Marktdynamik voraus, planen Sie für die Zukunft und legen Sie Ihre Strategie mit Recherchen wie Kundenerkenntnissen, Trends und Vorhersagen, Prognosen sowie Technologie- und Service-Provider-Landschaften fest.

Bleiben Sie der sich ändernden Kunden- und Marktdynamik voraus, planen Sie für die Zukunft und legen Sie Ihre Strategie mit Recherchen wie Kundenerkenntnissen, Trends und Vorhersagen, Prognosen sowie Technologie- und Service-Provider-Landschaften fest. Kuratierte Tools und Frameworks. Mit bewährten Modellen, Toolkits und Plug-and-Play-Vorlagen können Sie Prioritäten setzen und Strategien umsetzen. Beispiele sind der Forrester B2B Revenue Waterfall, um das Engagement der Käufer zu priorisieren und die Conversions zu maximieren; das CX Management Maturity Model, um die Reife auf dem Weg zur CX-Transformation zu planen; und das Future Fit Technology Strategy Model, um adaptive, kreative, und widerstandsfähige Unternehmen.

Mit bewährten Modellen, Toolkits und Plug-and-Play-Vorlagen können Sie Prioritäten setzen und Strategien umsetzen. Beispiele sind der Forrester B2B Revenue Waterfall, um das Engagement der Käufer zu priorisieren und die Conversions zu maximieren; das CX Management Maturity Model, um die Reife auf dem Weg zur CX-Transformation zu planen; und das Future Fit Technology Strategy Model, um adaptive, kreative, und widerstandsfähige Unternehmen. Praktische Anleitung. Beschleunigen Sie Fortschritts- und Risikoentscheidungen mit einer kuratierten und maßgeschneiderten Erfahrung, die spezielle Best-Practice-Beratungssitzungen von Forrester-Experten umfasst.

Das neue Portfolio wird auch eine erweiterte digitale Plattform bieten, mit Tools für Teammitglieder, die innerhalb ihrer Funktion und innerhalb der Organisation zusammenarbeiten, sowie neuen Daten- und Zertifizierungskursinhalten.

Verfügbarkeit

Forrester Decisions wird im August 2021 verfügbar sein.

Ressourcen

Erfahren Sie mehr über Forrester Decisions.

Lesen Sie den Blogbeitrag von Forrester-CEO George Colony zur Ankündigung von Forrester Decisions.

Informationen zu Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) ist eines der einflussreichsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wir helfen Führungskräften in den Bereichen Technologie, Marketing, Kundenerfahrung, Produkt- und Vertriebsfunktionen dabei, ihre Kundenbesessenheit zu nutzen, um das Wachstum zu beschleunigen. Durch Forresters proprietäre Forschung, Beratung und Veranstaltungen werden Führungskräfte aus der ganzen Welt befähigt, mutig bei der Arbeit zu sein - um den Wandel zu steuern und ihre Kunden in den Mittelpunkt ihrer Führung, Strategie und Geschäftstätigkeit zu stellen. Unsere einzigartigen Erkenntnisse basieren auf jährlichen Umfragen von mehr als 675.000 Verbrauchern, Unternehmensführern und Technologieführern weltweit; rigorosen und objektiven Forschungsmethoden, einschließlich Forrester Wave(TM) Bewertungen; über 52 Millionen real-Zeit Feedback Stimmen; und die gemeinsame Weisheit unserer Kunden. Weitere Informationen finden Sie auf Forrester.com.

