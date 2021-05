Partner Bank-Akademie forciert Weiterbildung - neuer Leiter der Partner Bank Akademie: Mag. Michael Hanak

Linz (OTS) - Neuzugang bei der Partner Bank: Die Partner Bank-Akademie legt ihren Fokus auf die stetige und fundierte Aus- und Weiterbildung ihrer MitarbeiterInnen und VermögensberaterInnen, mit denen eine Kooperation besteht. Die Leitung der Akademie übernimmt künftig Herr Mag. Michael Hanak.



„Aufgrund der Niedrigzinspolitik ist ein Umdenken in der Vorsorge notwendig geworden, Wertpapierveranlagungen gewinnen heute wieder stark an Aufmerksamkeit und Attraktivität. Speziell das Thema der langfristigen Altersvorsorge spielt dabei eine zunehmend dominante Rolle. Angesichts dieser Neuorientierung vieler Investoren gewinnt auch eine professionelle und ganzheitliche Vermögensberatung immer mehr an Relevanz. Umso wichtiger ist es, bei der Aus- und Weiterbildung hohe Qualität zu bieten. Wir freuen uns, dass wir einen langjährigen Kenner der heimischen Finanzbrache, Herrn Mag. Michael Hanak, für die Leitung der Partner Bank-Akademie gewinnen konnten“, erläutert Andreas Fellner, Vorstand Partner Bank.

Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung war Michael Hanak zuletzt seit dem Jahre 2000 in diversen Vorstands- und Geschäftsführungspositionen der Ariconsult-Gruppe tätig. Er ist sowohl vielfach ausgezeichneter Fondsmanager (u. a. Lipper-Awards, Dachfonds-Awards) als auch bekannter Vortragender und Autor unzähliger Fachartikeln in einschlägigen Magazinen im In- und Ausland.

„Die Partner Bank ist spezialisiert auf die Zusammenarbeit und Servicierung unabhängiger Finanzdienstleister in Mitteleuropa und legt dabei großen Wert auf Engagement und fachliches Know-how seiner Berater und Beraterinnen. Im Sinne einer Vertiefung und noch stärkeren Bindung an das Haus wird Michael Hanak dieses sehr wichtige Aufgabengebiet übernehmen und entsprechend ausbauen“, so Andreas Fellner.

Über die Partner Bank:

Die Partner Bank ist eine Vorsorgebank. Sie ist darauf spezialisiert, in Partnerschaft mit Vermögensberatern und Finanzdienstleistern, Menschen bei ihrer Finanzplanung und beim Aufbau ihrer Vorsorge mit Qualitätsaktien, Elitefonds, erstklassigen Anleihen, Festgeld und Gold zu beraten und zu begleiten. Die Partner Bank setzt dabei auf Hybridberatung, d.h. die Verbindung von persönlicher Beratung und unterstützenden digitalisierten Prozessen.

