Einladung 19. – 21. Mai 2021: 6. PRAEVENIRE Gesundheitstage im und aus dem Stift Seitenstetten

Das Stift wird für 3 Tage wieder live und digital "das Zentrum" für Vorträge, Dialoge und den Austausch über Themen zur Optimierung des Gesundheitssystems.

Wien (OTS) - Die 6. PRAEVENIRE Gesundheitstage finden vom 19. bis 21. Mai 2021 im und aus dem niederösterreichischen Stift Seitenstetten statt. Über 60 hochkarätige nationale und internationale Vortragende und Diskutanten sowie Stakeholder aus vielen Institutionen und Vereinigungen sind auch heuer wieder an den Gesundheitstagen beteiligt. „Mit diesem umfangreichen Programm der PRAEVENIRE Gesundheitstage wollen wir inspirieren, vernetzen, diskutieren und zum Mitmachen animieren. Das Stift Seitenstetten wird wieder zum Treffpunkt für alle, die sich mit aktuellen gesundheitspolitischen Themen beschäftigen“, betont PRAEVENIRE Präsident Dr. Hans Jörg Schelling.

Wie im Vorjahr wird die Veranstaltung hybrid – vor Ort und als Livestream – stattfinden. Für die Präsenzveranstaltung wird es wieder ein – den aktuellen COVID-19 Pandemiebestimmungen entsprechendes – Hygienekonzept geben.

Der inhaltliche Programmbogen der 6. PRAEVENIRE Gesundheitstage im und aus dem Stift Seitenstetten spannt sich von Wissenschaft und Innovation mit Fokus auf COVID-19 über Optimierung der Gesundheitsversorgung und Pflege, Gesundheitsberufe und Ausbildung, Onkologie 2030 — Fokus Immunonkologie, bis zu wohnortnahe Versorgung, Standort, Finanzierung, Versorgung und Struktur. Auch die Learnings aus dem Weißbuch „Zukunft der Gesundheitsversorgung“ (Version 2020) werden auf den Prüfstand gestellt. Über den gesamten Kongress werden die speziellen Anforderungen und Erschwernisse, die die COVID-19 Pandemie hervorgerufen hat, miteinbezogen. Im Programm sind jene Vorträge, die sich Aspekten der Coronapandemie widmen, speziell gekennzeichnet.

Folgende Persönlichkeiten werden unter anderem als Vortragende und Diskutanten an den Gesundheitstagen teilnehmen:

Special Keynote : Medizin-Nobelpreisträger Prof. Dr med. Dr. h.c. mult. Harald zur Hausen

: Medizin-Nobelpreisträger Prof. Dr med. Dr. h.c. mult. Harald zur Dr. Alexander Biach , Standortanwalt Wien und Dir. Stv. Wirtschaftskammer Wien

, Standortanwalt Wien und Dir. Stv. Wirtschaftskammer Wien Dr. Juliane Bogner-Strauß , Landesrätin für Bildung, Gesellschaft, Gesundheit und Pflege, Steiermark

, Landesrätin für Bildung, Gesellschaft, Gesundheit und Pflege, Steiermark Manfred Brunner , ÖGK

, ÖGK Dr. Thomas Czypioinka , IHS Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik

, IHS Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik Univ.-Prof. Peter Ertl, Institut für Angewandte Synthesechemie, TU Wien

Institut für Angewandte Synthesechemie, TU Wien Dr. Reingard Glehr , Österreichische Gesellschaft für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin in der Allgemeinmedizin, Initiative "Österreich Impft"

, Österreichische Gesellschaft für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin in der Allgemeinmedizin, Initiative "Österreich Impft" Univ.-Prof. Dr. Richard Greil , Uniklinik Salzburg, Leiter d. Inneren Medizin III

, Uniklinik Salzburg, Leiter d. Inneren Medizin III Hon.-Prof. Dr. Rainer Hasenauer , WU-Wien

, WU-Wien Prof. Dr. Thomas A. Henzinger , IST Austria

, IST Austria Dr. Eva Höltl , Leiterin Health Center der Erste Bank Group, Initiative "Österreich Impft"

, Leiterin Health Center der Erste Bank Group, Initiative "Österreich Impft" Univ.-Prof. Dr. Christoph Huber , Co-Founder des deutschen Biotechnologie-Unternehmens und Innovationshubs BioNTech

, Co-Founder des deutschen Biotechnologie-Unternehmens und Innovationshubs BioNTech Prof. Joerg Huelsken , PhD, École Polytechnique Fédéral der Lausanne

, PhD, École Polytechnique Fédéral der Lausanne Prof. Dr. Dr. h.c. Stefan Kaufmann , Max-Plank-Institut für Infektionsbiologie

, Max-Plank-Institut für Infektionsbiologie Univ.-Prof. Florian Krammer, Icahn School of Medicine, Mount Sinai Hospital New York

Icahn School of Medicine, Mount Sinai Hospital New York Dr. Silvia Maier , Junge Akademie Schweiz

, Junge Akademie Schweiz Univ.-Prof. Dr. Markus Paulmichl , Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) Salzburg

, Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) Salzburg Prof. Dr. Reinhard Riedl , Berner Fachhochschule

, Berner Fachhochschule Dr. Günther Schreiber , Quality Austria

, Quality Austria Mag. Wolfgang Sobotka , Präsident des österreichischen Nationalrats

, Präsident des österreichischen Nationalrats ao. Univ.-Prof. Erich Schweighofer , EU-Kommission, Brüssel

, EU-Kommission, Brüssel Univ. Prof. DI Dr. Hannes Stockinger , Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie, MedUni Wien

, Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie, MedUni Wien DI Dr. Christa Wirthumer-Hoche , Leiterin AGES Medizinmarktaufsicht

, Leiterin AGES Medizinmarktaufsicht Und viele andere mehr!

Gerne bieten wir Ihnen die Möglichkeit vor Ort oder digital an den Gesundheitstagen oder auch an einzelnen Vorträgen teilzunehmen. Sollten Sie Interesse an einem vertiefenden Gespräch oder Interview mit einer/einem der Vortragenden haben, stellen wir gerne den Kontakt für Sie her.

Die Essenzen und Erkenntnisse aus den Vorträgen und Diskussionen und weitere Expertendiskussionen bilden die Basis für die nächste Ausgabe des Weißbuchs „Zukunft der Gesundheitsversorgung“ (Version 2021/22), die im Oktober erscheinen wird.

„Corona darf uns nicht davon abhalten, über Zukunftsthemen zu sprechen. In diesem Sinne freut sich die Initiative PRAEVENIRE auf eine gute Zusammenarbeit und spannende Diskussionen, um das österreichische Gesundheitssystem auf ein neues Level zu heben“, erklärt PRAEVENIRE Präsident Dr. Hans Jörg Schelling.

6. PRAEVENIRE Gesundheitstage 2021

Ort: Stift Seitenstetten

Am Klosterberg 1, 3353 Seitenstetten

Url: http://www.praevenire.at

Eröffnung: 19. Mai 2021 | 13.00 Uhr

Ende: 21. Mai 2021 | 15:00 Uhr





Wir freuen uns, Sie bei der Veranstaltung begrüßen zu dürfen! Bitte um Anmeldung unter

(T) 01 402 13 41-40 oder pr@welldone.at oder online

Weitere Informationen zu den PRAEVENIRE Gesundheitstagen im Stift Seitenstetten sowie das aktuelle Programm finden Sie unter: http://www.praevenire.at/

Für Journalistinnen und Journalisten fällt keine Teilnahmegebühr an. Selbstverständlich können auch einzelne Module besucht werden. Gerne stellen wir Ihnen einen Kontakt zu einzelnen Referenten und Experten her.

