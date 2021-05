10 Jahre Kunst am Bau – Ein Konzept der „Wien-Süd“ feiert Jubiläum

Wien (OTS) - Der innovative Ansatz der „Wien-Süd", Kunst und Kultur mit dem sozialen Wohnbau zu vereinen, feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass ist soeben die Broschüre „10 Jahre Kunst am Bau – Die Verbindung von sozialem Wohnbau mit Kunst und Kultur" erschienen.

Seit ihrer Gründung 1910, ist es der „Wien-Süd“ immer wieder gelungen, neue Wege im Bereich des sozialen Wohnbaus zu gehen und damit Maßstäbe zu setzen. So hat die „Wien-Süd“ stets Kunst und Kultur als wichtigen Bestandteil im Umfeld des sozialen Wohnbaus gesehen.

Anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens, 2010, begann die Genossenschaft auch in diesem Bereich neue Perspektiven anzudenken und zeitgenössische Kunst und Kultur in die Architektur zu integrieren und in Einklang mit zeitgenössischem Wohnbau zu bringen.

Die Zusammenarbeit mit bekannten Kulturschaffenden reichte in den letzten 10 Jahren von Nina Maron, Saša Makarova, Johann Feilacher, GOLIF bis hin zu den Künstlern aus Gugging – um nur einige zu nennen. Durch die Ausgestaltung des öffentlichen Raumes wurde die soziale Aufwertung der Wohnhausanlagen erreicht, Identifikationspunkte wurden gesetzt.

In der nun vorliegenden Broschüre der „Wien-Süd“ findet sich eine Präsentation der bisher ungesetzten Projekte, die klare Einblicke in die kreative Gestaltung von sozialem Wohnbau geben. „Wohnraum zu erbauen ist für die „Wien-Süd“ mehr als das Errichten einer Wohnanlage. Es geht darum, Orte der Begegnung zu eröffnen und Identifikation zu schaffen. Dass dies gelungen ist, beweisen die zahlreichen positiven Reaktionen der Bewohnerinnen und Bewohner“, so Mag. Gerald Anetzhuber, bei „Wien-Süd“ verantwortlich und gemeinsam mit Ex-ORF-Ö1-Chef und Galerist Prof. Alfred Treiber Kurator dieser Initiative.

Rückblick und Ausblick

Die vorliegende Broschüre liefert nicht nur einen Rückblick auf erfolgreich umgesetzte Projekte, sie stellt auch drei in Umsetzung bzw. in Planung befindliche vor. Eines davon ist die „Harry-Glück-Gedenkstätte“ in der „Biotope City Wienerberg“, Wien Favoriten. Es war das letzte Projekt, an dessen Gesamtkonzeption der 2016 verstorbene Spitzenarchitekt mitwirkte. Ebenfalls befindet sich im Innenbereich des „Wien-Süd“-Hochhauses eine imposante, 33 Meter hohe Lichtinstallation.

Ebenso werden zwei weitere Projekte, die sich in Vorbereitung befinden vorgestellt: Das Wohnquartier, Ziedlergasse / Atzgersdorfer Straße im 23. Bezirk und die Wohnhausanlage „Simone-Veil-Gasse“ in Floridsdorf.

