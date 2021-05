Corona-Notstand in Indien: Plan International leistet Humanitäre Hilfe vor Ort

Insbesondere Mädchen sind mit am stärksten betroffen – nicht nur durch das Virus selbst, sondern auch durch die Auswirkungen der Krise auf andere Bereiche ihres Lebens: Sie laufen Gefahr, in der Schule den Anschluss zu verlieren, viele Mädchen werden nie wieder in den Unterricht zurückkehren, sie sind einem höheren Risiko ausgesetzt, früh verheiratet und schwanger zu werden, häusliche, sexualisierte Gewalt zu erleben oder auch Opfer von Kinderarbeit zu werden. Wir müssen verhindern, dass ihnen ein Virus die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben nimmt

Kathrin Hartkopf, Sprecherin der Geschäftsführung von Plan International Deutschland

