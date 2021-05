„Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus“ live in ORF 2

Am 5. Mai um 10.30 Uhr in ORF 2 – weiters: Schwerpunkt zum „Tag der Befreiung“ am 8. Mai und „Internationale Gedenk- und Befreiungsfeier 2021“ am 16. Mai in ORF III

Wien (OTS) - Im Andenken an die Opfer des Nationalsozialismus am Mittwoch, dem 5. Mai 2021, um 10.30 Uhr in ORF 2 live aus dem Dachfoyer der Wiener Hofburg: Vor 76 Jahren wurde das KZ Mauthausen befreit. Doch immer weniger Holocaust-Überlebende können von den Gräueltaten der Nazis berichten. Die Geschichte des Holocaust hat gezeigt, wozu es führt, wenn eine Gesellschaft sich Ideologien der ethnischen oder kulturellen Überlegenheit und der damit einhergehenden Missachtung von Menschenrechten unterwirft. Bald wird es keine Holocaust-Überlebenden mehr geben, die ihre Geschichte erzählen können. Doch ihre Erinnerungen sollen nicht verloren gehen. Damit Erinnerung auch in Zukunft lebendig bleibt, braucht es neue Wege, die Geschichte weiter zu erzählen. In diesem Sinne laden Nationalratspräsident und Bundesratspräsident auch heuer gemeinsam zum Gedenktag ein. Kernstück ist ein in Mauthausen aufgezeichnetes, von Rebekka Salzer moderiertes, Gespräch mit Barbara Glück (Leiterin Mauthausen Memorial), Luigi Toscano (Fotograf, „Gegen das Vergessen“), Linda Erker (Zeithistorikerin) und Eidel Malowicki (Dialogprojekt LIKRAT). Bundesratspräsident Christian Buchmann wird die Grußworte sprechen, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka die Gedenkrede halten.

Auch ORF III gestaltet heuer wieder anlässlich des Gedenktags gegen Gewalt und Rassismus sowie des Tags der Befreiung (8. Mai) einen umfassenden TV-Schwerpunkt: So sind am Samstag, dem 8. Mai, ganztägig themenaffine „zeit.geschichte“-Programme zu sehen, darunter „Das virtuelle Fest der Freude 2021“ (18.20 Uhr) sowie die Neuproduktionen „Gegen den Befehl – Zivilcourage am Ende des Zweiten Weltkriegs“ (20.15 Uhr) oder „Kinder an die Flak – Hitlers junge Soldaten“ (22.00 Uhr). Weiters überträgt „ORF III LIVE“ am Sonntag, dem 16. Mai, die „Internationale Gedenk- und Befreiungsfeier 2021“ (11.00 Uhr) des Mauthausen Komitee Österreichs.

