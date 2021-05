Lotto: Jackpot – am Mittwoch geht es um 1,5 Mio. Euro

Neuerlich Solo-Joker im Burgenland – 191.000 Euro Gewinn

Wien (OTS) - Einer-, Zehner- und Dreißiger-Zahlen waren am vergangenen Sonntag der Schlüssel zum Gewinn – sowohl beim Sechser als auch beim Fünfer mit Zusatzzahl. In der Kombination 4, 6, 7, 17, 18 und 38 waren sie jedoch auf keinem Wettschein angekreuzt, und somit blieb ein Sechser aus. Am Mittwoch wartet also ein Jackpot, und dabei geht es um rund 1,5 Millionen Euro.

Sieben Spielteilnehmer hatten fünf dieser Zahlen sowie die Zusatzzahl 19 auf ihren Quittungen, und damit gewannen sie jeweils rund 14.400 Euro. Zwei Gewinne wurden in Oberösterreich erzielt, je einer in Niederösterreich, Salzburg, Kärnten, der Steiermark und im Burgenland.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb diesmal ein Sechser aus, wovon wieder die 63 Gewinner eines Fünfers profitierten. Sie erhalten je rund 4.600 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Ziehung geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Wie auch schon am Mittwoch der Vorwoche, so ging auch am Sonntag der einzige Joker der Runde ins Burgenland. Das angekreuzte „Ja“ zum Joker war in Kombination mit der richtigen Joker Zahl rund 191.000 Euro wert.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 2. Mai 2021

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 731.568,06 – 1,5 Mio. warten 7 Fünfer+ZZ zu je EUR 14.370,00 90 Fünfer zu je EUR 1.219,20 257 Vierer+ZZ zu je EUR 128,00 4.332 Vierer zu je EUR 42,20 6.601 Dreier+ZZ zu je EUR 12,40 69.106 Dreier zu je EUR 4,70 187.868 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 6 7 17 18 38 Zusatzzahl 19

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 2. Mai 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 63 Fünfer zu je EUR 4.594,50 2.522 Vierer zu je EUR 19,40 40.558 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 8 15 24 26 45

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 2. Mai 2021

1 Joker EUR 190.915,20 5 mal EUR 8.800,00 95 mal EUR 880,00 871 mal EUR 88,00 9.535 mal EUR 8,00 94.910 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 9 1 9 9 8

