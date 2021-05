Corona: Wiener FPÖ verlangt „Klarheit“ über Öffnungsregeln für den 19. Mai

Bundesweite Öffnungsschritte in Wien ohne „Wenn und Aber“ vollziehen; Bürgermeister Ludwig soll Beratungsgremium „breiter aufstellen“

Wien (OTS/RK) - Die Wiener FPÖ hat heute, Montag, im Hinblick auf die geplanten bundesweiten Öffnungsschritte am 19. Mai einen Alleingang Wiens vehement abgelehnt. „Es kann nicht sein, dass Bürgermeister Ludwig die Öffnungen der Gastronomie, der Hotellerie und der Fitnessstudios über den 19. Mai hinaus verzögert“, sagte der nicht-amtsführende FPÖ-Stadtrat Dominik Nepp in einem Pressegespräch. Es brauche „endlich Klarheit“ über die kommenden Regeln in der Bundeshauptstadt, damit die Wiener Betriebe Planungssicherheit erlangen und wissen, wann sie aufsperren könnten.

Zugleich erhob Nepp die Forderung, dass Wiens Bürgermeister Michael Ludwig sein Beratungsgremium nicht nur mit Medizin-Fachleuten besetzen solle, sondern mit Experten und Expertinnen aus Gastronomie, Kunst und Kultur, Sport und auch Bildungswesen „über das ganze gesellschaftliche Spektrum komplett neu aufstellen“ solle: „Beim jetzigen Gremium handelt es sich in Wirklichkeit um ein Lockdown-Gremium.“ Das Zusperren des stationären Handels habe Wiener Unternehmen eine Milliarde Euro Umsatzverlust beschert.

Aus Oberösterreich war der Linzer FPÖ-Gesundheitsstadtrat Michael Raml angreist: „Die Stadt Linz – die so wie Wien ebenfalls einen SPÖ-Bürgermeister hat – hat keine überbordenden Maßnahmen oder Fleißaufgaben auf Kosten der Freiheit der Bürger gemacht. Wir haben Bundes-Gesetze und Verordnungen umgesetzt, aber etwa keine Maskenpflicht im Freien verordnet.“ Die „Rückkehr zur Normalität“ sei längst überfällig, so die beiden Vertreter der FPÖ.

