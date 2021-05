Containerhandel 4.0 für Österreich: EVEON wird international (FOTO)

Rotterdam/Wien/Linz (ots) - Der erste Onlineshop für See- und Lagercontainer Eveon ist ab sofort auch in Österreich verfügbar. Nach seinem erfolgreichen Start in Deutschland sind Wien und Linz die ersten Standorte außerhalb des Landes. Somit setzt Eveon seine ambitionierte Wachstumsstrategie fort – weitere Standorte in Österreich und weiteren Ländern sind bereits geplant.

Eveon gilt als disruptive Kraft auf dem Containermarkt: Das Unternehmen verbindet als erster Anbieter transparente Preise auf der Website mit einem Onlineshop, der den Containerkauf so einfach wie den Kauf eines Paares Schuhe im Internet macht. Damit digitalisiert Eveon einen intransparenten Markt, in dem es bis jetzt, zum großen Nachteil der Kunden, nur auf Anfrage Preise gab. Eveon bringt damit die Digitalisierung in einen Markt, der noch funktionierte wie in den 1990er Jahren.

“Wir freuen uns sehr, dass unser Angebot nun auch in Österreich zur Verfügung steht. Nach unserem großartigen Start in Deutschland sind wir nun bereit, international zu expandieren. Bereits jetzt sind weitere Länder in Planung und in den nächsten Monaten werden weitere Standorte hinzukommen. Innerhalb der nächsten zweieinhalb Jahre soll Eveon global verfügbar sein”, sagt Aad Storm, CEO und Gründer von Eveon.

Eveon beliefert seine privaten und geschäftlichen Kunden in einem Umkreis von 250km seiner Standorte mit neuen und gebrauchten See- und Lagercontainern, in den in der Branche üblichen Größen. Durch das Geschäftsmodell von Eveon soll aktiv der CO2-Ausstoß der Container-Industrie verringert werden: Leere Container werden regional dort verkauft und genutzt, wo sie abgeladen werden, wodurch CO2-intensive Fahrten mit leeren Containern zu weltweiten Häfen vermieden werden.

Gegründet wurde das niederländische Unternehmen Eveon im Oktober vom ehemaligen Vizepräsidenten und CDO von CARU Containers, Aad Storm. Das Unternehmen hat sich bewusst für Deutschland und Österreich als erste Zielmärkte entschieden, da in diesen Ländern der Qualitätsanspruch der Kunden besonders hoch ist. Mit Hamburg, Stuttgart, München, Bremen, Nürnberg und Berlin verfügt das Unternehmen nach nur vier Monaten bereits über sechs Standorte in Deutschland – und hat das qualitative Feedback seiner Kunden bereits erfolgreich in seinen Onlineshop integriert. Das Ziel von Eveon ist es, bereits zeitnah in weitere Länder zu expandieren, und dann die Expansion weiter zu beschleunigen. So soll das Angebot innerhalb von zweieinhalb Jahren global zur Verfügung stehen.

Über Eveon:

Eveon ist der führende E-Commerce-Anbieter für den gewerblichen Erwerb von neuen und gebrauchten ISO-Containern. Als einziger Anbieter in Europa macht es Eveon möglich, Container direkt im Onlineshop zu kaufen und die Lieferung zu 100 Prozent automatisiert abzuwickeln – ohne vorherige Preisanfragen stellen zu müssen. Das digitale Einkaufserlebnis macht den Container-Markt für Endkunden leichter zugänglich und bietet ihnen einen schnellen Service und günstigere Preise. Darüber hinaus ist es das Ziel von Eveon, durch sein Geschäftsmodell CO2-intensive Leerfahrten um den Globus zu vermeiden, indem Container dort genutzt werden, wo sie entladen werden.

Eveon wurde 2020 von Aad Storm in Rotterdam in den Niederlanden mit der Vision gegründet, den globalen Container-Markt mit einem innovativen Webshop zu revolutionieren, der gewerblichen wie privaten Kunden mehr Transparenz, bessere Preise, einen hervorragenden Service und eine grünere Logistik bietet.

Mehr Informationen auf: www.eveoncontainers.com

