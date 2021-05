Einladung zum digitalen Pressegespräch Digitalisierungsindex 2020 Drei und Arthur D. Little Austria am 11. Mai 2021 um 10:30 (via Zoom)

„Digitalisierungs-Turbo Corona? Wie digital sind Österreichs Unternehmen?“

Wien (OTS) - Das vergangene Jahr war für heimische Unternehmen eine große Herausforderung und Belastungsprobe. Die mit der Pandemie verbundenen Lockdown- und Social Distancing-Maßnahmen haben den Einsatz moderner IT- und Telekommunikationslösungen, mobiler Arbeitsorganisation und die Gestaltung von digitalen Kundenbeziehungen beschleunigt. Aber wirkte Corona in allen Unternehmensgrößen als Digitalisierungs-Turbo? Welche Branchen konnten große Sprünge machen, welche sind weiter zurückgefallen?

Im Auftrag von Drei Österreich haben Arthur D. Little Austria und marketmind eine Studie zur Digitalisierung von Unternehmen in Österreich durchgeführt. Mehr als 800 Unternehmen aus allen Sparten haben an diesen telefonischen Interviews teilgenommen.

Im Rahmen eines Zoom-Pressegesprächs präsentieren wir Ihnen den Digitalisierungsindex 2020 und sehen uns auch die Entwicklung in den letzten vier Jahren an. Zudem stellen wir Ihnen die daraus abgeleiteten Chancen und Maßnahmen zur Stärkung heimischer Betriebe vor.





Digitales Pressegespräch am 11. Mai 2021, 10:30 Uhr

(Teilnahme via Zoom-Call)





Vortragende / Speaker:

Rudolf Schrefl, CEO Hutchison Drei Austria

Dr. Stefan Schiel, Managing Director marketmind

Dr. Karim Taga, Managing Partner Arthur D. Little Austria (ADL)

Bitte um Ihre Zusage an presse @ drei.com

Die Zusendung der Online-Zugangsdaten folgt nach Zusage in den nächsten Tagen.

Freundliche Grüße, Petra Jakob und Tom Tesch

