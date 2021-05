Hanger: Warum verzögert die Justiz die Auswertungen der Strache-Chats?

Chat-Nachrichten von Strache & aus seinem Umfeld sind Dreh- & Angelpunkt des Ibiza-Skandals – Hilfe des Justizministeriums notwendig, um rasche & objektive Aufklärung zu gewährleisten

Wien (OTS) - "Warum verzögert die Justiz die Auswertungen der Chats von HC Strache rund um den Ibiza-Skandal?", fragt Andreas Hanger, ÖVP-Fraktionsvorsitzender im Ibiza-U-Ausschuss, angesichts der bei der Justiz versandeten und nach wie vor nicht ausgewerteten rund 19.000 Chat-Nachrichten. Während jede noch so irrelevante Kleinigkeit penibelst analysiert und an die Öffentlichkeit gespielt würde, so lange sich dadurch nur oppositionelles Kleingeld schlagen ließe, scheine die WKStA an den wirklich wichtigen Dingen kein Interesse zu haben. Hanger weiter: "Es werden hunderttausende Chats von Assistenten und Mitarbeitern ausgewertet, aber leider nicht jene, die von den Auslösern des Ibiza-Skandals stammen: Der FPÖ mit HC Strache, Johann Gudenus, Herbert Kickl, Norbert Hofer und Hubert Fuchs. Wer diese entscheidenden Chats ignoriert und nicht liefert, hat kein Interesse an objektiver Aufklärung."

"Die Justiz ist gefordert, jetzt rasch aktiv zu werden und unsere Aufklärungsarbeit mit allen Kräften zu unterstützen", betont Hanger. Es gelte nun, "hier Tempo zu machen und für ausreichende personelle Ressourcen zu sorgen", schließlich werde der U-Ausschuss im Juli zu Ende gehen. Um dies zu gewährleisten, brauche es jetzt die Hilfe und Unterstützung des Justizministeriums. "Es wäre ein fragwürdiges Signal der Justiz an das Parlament und damit an die Demokratie, wenn der U-Ausschuss die Strache-Chats nicht zeitgerecht geliefert bekäme. Damit das nicht passiert, werden wir den Druck weiter erhöhen!", schließt Hanger. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at