Wien Holding-Museen: Vielfältiges Programm für Kulturinteressierte

Wien (OTS/RK) - Die vier Wien Holding-Museen – Kunst Haus Wien, Jüdisches Museum Wien, Haus der Musik, Mozarthaus Vienna – sind ab sofort wieder für Kulturinteressierte geöffnet und bieten wieder ein vielfältiges Ausstellungsprogramm.



„In den kommenden Tagen starten gleich zwei Ausstellungs-Highlights: Das Kunst Haus Wien würdigt ab 5. Mai 2021 die Fotografin Elfie Semotan mit einer umfassenden Retrospektive und das Jüdische Museum Wien präsentiert ab 12. Mai 2021 mit Jewgenij Chaldej den Fotografen der Befreiung“, so Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding.



Kunst Haus Wien – Elfie Semotan. Haltung & Pose.

Das Kunst Haus Wien zeigt von 5. Mai bis 29. August 2021 eine umfassende Retrospektive der österreichischen Fotografin Elfie Semotan. Die Ausstellung „Haltung und Pose“ umspannt sechs Jahrzehnte ihres vielfältigen künstlerischen Werks und macht den fotografischen Kosmos Semotans in vielschichtigen Herangehensweisen an das Medium Fotografie erfahrbar. Gezeigt werden rund 150 Arbeiten, von den bekannten Mode- und Werbefotografien über eindringliche Porträts bis hin zu poetischen Landschaftsaufnahmen und Stillleben.



Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien, www.kunsthauswien.com

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr.



Jüdisches Museum Wien – Geschichte neu erzählt



Ab 12. Mai 2021 präsentiert das Museum Judenplatz mit der neuen Ausstellung „Jewgenij Chaldej. Der Fotograf der Befreiung“ die Arbeiten von Jewgenij Chaldej, der als offizieller Kriegsberichterstatter mit der Roten Armee im Zuge der Befreiung in Wien einmarschierte. Chaldej, erfahren genug, um zu wissen, welche Fotografien in Moskau als ideologisch einwandfrei gelten, gelang dann das aus sowjetischer Sicht offizielle Befreiungsfoto von Wien: eine Gruppe von Soldaten mit Maschinenpistolen, im Hintergrund flattert die rot-weiß-rote Fahne. Die Ausstellung zeigt einen entscheidenden und bis in die Gegenwart wirksamen Moment der Geschichte Österreichs.

Darüber hinaus vermittelt das Museum Judenplatz derzeit in seiner neuen Dauerausstellung „Unser Mittelalter! Die erste jüdische Gemeinde in Wien" neue Erkenntnisse zum jüdischen Leben in Wien im Mittelalter.



Im Palais Eskeles in der Dorotheergasse zeigt die aktuelle Ausstellung „Die Wiener in China. Fluchtpunkt Shanghai“, wie „die Stadt über dem Meer“ zur Zuflucht vieler österreichischer Jüdinnen und Juden wurde. Die zweite Schau – „Hans Kelsen und die Eleganz der österreichischen Bundesverfassung“ – würdigt den „Architekten“ der Bundesverfassung und stellt sein Leben und Werk in den Mittelpunkt.



Jüdisches Museum Wien, Judenplatz 8/Dorotheergasse 11, 1010 Wien, www.jmw.at

Öffnungszeiten Judenplatz: Sonntag bis Donnerstag, 10 bis 18 Uhr, Freitag, 10 bis 17 Uhr, samstags geschlossen.

Öffnungszeiten Dorotheergasse: Sonntag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, samstags geschlossen.



Haus der Musik – Die Welt der Klänge entdecken



Das Haus der Musik präsentiert auf vier Etagen die faszinierende Welt der Musik und Klänge. Derzeit ist die begehbare Klangausstellung „Inside Beethoven. Das begehbare Ensemble!“ erlebbar. Dabei können BesucherInnen selbst Teil eines Orchesters werden. Im Innenhof des Museums werden Werke des ungarischen Künstlers Márton Barabás gezeigt, der unter dem Titel „Hommage à Beethoven“ die Poesie der Musik Beethovens ins Visuelle übersetzt. Ein Höhepunkt des Klangmuseums ist das „Sonotopia Universe“, ein beindruckendes Virtual Reality-Klanglabor, in dem man sein eigenes Klangwesen erschaffen kann.

Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien, www.hausdermusik.com

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 19 Uhr.





Mozarthaus Vienna – Drei Giganten der Musikwelt nachspüren

Das Mozarthaus Vienna widmet sich derzeit gleich drei musikalischen Genies: In der Sonderausstellung „Die Trias der Wiener Klassik: Haydn – Mozart – Beethoven. Gemeinsamkeiten – Parallelen – Gegensätze“ wird den drei Giganten der Musikwelt nachgespürt. Die Ausstellung in Kooperation mit der Internationalen Joseph Haydn Privatstiftung Eisenstadt zeigt anhand von ausgewählte Objekten und Texten die Beiträge der drei Komponisten zur Entwicklung der „Wiener Klassik“.



Mozarthaus Vienna, Domgasse 5, 1010 Wien, www.mozarthausvienna.at

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr.



Sicher ins Museum



Für einen sicheren Museumsbesuch sind das Tragen einer FFP2-Maske sowie die Einhaltung des Mindestabstands von zwei Metern vorgeschrieben. Darüber hinaus wird in allen vier Museen die vorgegebene Besucherobergrenze eingehalten.

