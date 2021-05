Innovative Immobiliensuche vom Sofa aus

Raiffeisen ImmoDay digital

Wien (OTS) - Beim Raiffeisen ImmoDay digital können Eigennutzer und Anleger ganz bequem von zu Hause aus nach der Wunschimmobilie suchen.

Die Immobiliensuche ist kompliziert genug, gerade in Pandemie-Zeiten. Deshalb macht es Raiffeisen allen Interessenten nun mit einem innovativen Online-Event besonders einfach und bequem. Am 20. Mai 2021 von 13 bis 18 Uhr kommt der „Raiffeisen ImmoDay digital“ zu den Besuchern nach Hause, bzw. überall dorthin wo diese gerade sind. Die erste digitale Wohnmesse der Raiffeisen Gruppe und ihrer Partner bietet informative Vorträge zu aktuellen Immobilienthemen, persönliche Beratung via Chat sowie exklusive Wohnbauprojekte namhafter Aussteller. Und das alles bequem und sicher von zu Hause aus - ohne Wartezeiten, stressfrei und mit flexibler Zeiteinteilung. Wie bei einer „echten“ Messe können die Besucher digital zwischen virtuellen Messeständen flanieren und aktuelle sowie künftige Wohnbauprojekte namhafter Bauträger kennenlernen. Das Angebot konzentriert sich auf Immobilien in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und Oberösterreich und richtet sich an Eigennutzer ebenso wie an Anleger. In Live-Talks vermitteln Top-Experten nützliches Know-how aus dem Immobilienbranche – vom Anlagetipp Vorsorgewohnung bis zum Immobilienmarkt Ostösterreich. Via Text- und Video-Chat kann man mit Experten und Ausstellern in Kontakt treten. Die kostenlose Anmeldung ist unter www.immodaydigital.at möglich.

Presseinfo Hier downloaden

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Anita Köninger

Leitung Marketing & PR

Raiffeisen Immobilien NÖ Wien Burgenland

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, A-1020 Wien

Tel. +43-(0)517 517-33

anita.koeninger @ riv.at

www.raiffeisen-immobilien.at