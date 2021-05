Deep transformation in der Kommunikationsbranche? Exklusives Preview des news aktuell Trendreport beim Deutschen Marken-Summit (FOTO)

Hamburg (ots) - news aktuell präsentiert im Rahmen des Deutschen Marken-Summit am 4. Mai 2021 ein exklusives Preview der Ergebnisse des diesjährigen Trendreports. Für die jährlich durchgeführte Umfrage hat die dpa-Tochter gemeinsam mit Faktenkontor Kommunikations-Profis von Unternehmen und Agenturen aus Deutschland und der Schweiz befragt, wie sie die aktuellen Veränderungen in ihrer Branche bewerten. In dem Vortrag "Deep transformation: Wie geht die Kommunikationsbranche mit dem tiefgreifenden Wandel um?" gibt Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academy, Einblicke in ausgewählte Ergebnisse, etwa zum Einfluss der Corona-Pandemie auf die Themen Home-Office und Führungskultur. Der komplette Trendreport erscheint im Juni 2021.

"Wir unterstützen den Deutschen Marken-Summit bereits seit vielen Jahren aktiv als Partner und Impulsgeber. Das vergangene Jahr hat nicht nur für Marken, sondern für ganze Disziplinen einen entscheidenden Wandel eingeleitet, so auch für die PR- und Kommunikationsbranche," erläutert Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin news aktuell. "Wie hat sich unsere Arbeitswelt seit einem Jahr verändert? Inwiefern haben sich Unternehmens- und Führungskultur auf die teils radikalen Umbrüche eingestellt? Welchen Einfluss hat Corona auf Arbeitsstrukturen oder interne Kommunikation? Ich freue mich, dass wir diesen Fragen mit dem diesjährigen Trendreport nachgehen und erste Insights bereits in einem spannenden Vortrag auf dem Deutschen Marken-Summit teilen können."

Was: Vortrag von Marcus Heumann: "Deep transformation: Wie geht die Kommunikationsbranche mit dem tiefgreifenden Wandel um? - Exklusives 'newsaktuell Trendreport 2021'-Preview'"

Wann: 4. Mai 2021, 12 Uhr

Anmeldung: Die Anmeldung für den Deutschen Marken-Summit erfolgt über: https://www.marken-summit.de/

