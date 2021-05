Neuer Rechtsanwalt bei LeitnerLaw Rechtsanwälte

Wien/Linz/Graz (OTS) - MMag. Oliver-Christoph Günther, LL.M. (WU) (36) verstärkt ab 1. Mai 2021 das Team von LeitnerLaw Rechtsanwälte als Director. Der erfahrene Rechtsanwalt gilt als renommierter Experte für Steuer-, Unternehmens- und Gesellschaftsrecht und wird in seiner Position an der Schnittstelle Gesellschafts- und Unternehmensrecht/Steuerrecht eng mit den Steuerberatern von LeitnerLeitner Wirtschaftsprüfer Steuerberater zusammenarbeiten. Komplexe Sachverhalte kompakt auf den Punkt zu bringen, zählt zu den großen Stärken des Wieners.

Oliver-Christoph Günther studierte an der WU Wien und weist Abschlüsse in Wirtschaftsrecht, Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaft auf und war Assistent am Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht an der WU Wien. Zudem war er der erste ausschließliche Absolvent eines juristischen Studiums an der WU Wien, der in Österreich als Rechtsanwalt angelobt wurde.

„Mit Oliver-Christoph Günther konnten wir einen ausgewiesenen Experten im Steuer-, Unternehmens- und Gesellschaftsrecht gewinnen, mit dem wir die fachübergreifende Zusammenarbeit mit der Steuerberatungskanzlei LeitnerLeitner weiter intensivieren werden. So können wir unseren Mandanten zwischen Rechtsanwälten und Steuerberatern abgestimmte Lösungen aus einer Hand bieten, heutzutage ein unverzichtbarer Teil unseres Beratungsansatzes.“, freut sich Johannes Edthaler, Partner bei LeitnerLaw Rechtsanwälte, über die Erweiterung des Teams.

Vor seinem Einstieg bei LeitnerLaw Rechtsanwälte war Oliver-Christoph Günther mehrere Jahre bei Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte PartG mbB als Rechtsanwalt, zuletzt als Principal Associate, tätig. Darüber hinaus ist er seit 2011 Lehrbeauftragter am Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht an der WU Wien und verfasst regelmäßig Fachpublikationen.

